С начала сентября акимат Костаная оптимизировал целый перечень автобусных маршрутов. Заставил перевозчиков убрать с линий часть машин, которые, по словам акима города, «перевозят воздух», получая за это субсидии. Работу транспорта в новых условиях обещали мониторить.

Сегодня, 15 сентября, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о результатах такого наблюдения.

- Добавили автобус на маршрут № 10. Было 12 машин, с сегодняшнего дня добавили один автобус, сообщил он. - Сокращен интервал в часы пик с 12 минут до 10-ти. И межпиковый интервал тоже уменьшили. Будем наблюдать. Не хватит автобусов, будет перевозчик еще добавлять. Маршрут № 38 - тоже плюс один автобус, с 11-ти до 12-ти увеличилось количество машин. Сократили интервал, продлили маршрут до улицы Достык в Северо-Западном микрорайоне. В связи с тем, что продлили, тоже наблюдаем - как будет успевать. Неделю промониторим. Надо будет - еще добавит перевозчик. Увеличилось на 1 единицу количество автобусов на маршруте № 103, это на Кунай. Там тоже сократили интервал и добавили ранний выезд. Люди просили с 6.15. Сейчас так поставили первый автобус, будем наблюдать нагрузку.

Фото автора