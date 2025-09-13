В Казахстане около 90 процентов видов бизнеса не смогут работать по специальному налоговому режиму. Депутаты уже получили от госорганов предварительный запретительный список, передаёт Tengrinews.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, после принятия нового Налогового кодекса в Казахстане необходимо принять ещё 230 подзаконных актов. Но даже на этом этапе, когда кодекс уже подписан и должен вступить в силу - некоторые депутаты не согласны с новыми правилами. Они касаются так называемой "упрощёнки" для бизнеса.

"Мы вместе боролись за то, чтобы был упрощённый режим. Упрощёнку отменили в том виде, который раньше был - 3 процента с оборота, ограничение в 80 миллионов тенге до НДС. Такой упрощёнки больше не будет. До этого тоже ранее мы боролись за розничный налог, который успешно себя проявил, тоже хороший налог. И вот сейчас их объединили", - рассказал Кошмамбетов на форуме партии Respublika.

Сейчас, по его словам, предстоит определить, какие виды бизнеса смогут работать по новому режиму, а какие - нет.

"Правительство пришло с предложением, когда Налоговый кодекс рассматривался, - 40 ОКЭД, которым можно, а остальным 1 150 - нельзя. Мы против этого, к примеру, креативная индустрия - театры, кинотеатры, музеи - не попадут сейчас туда (в эту категорию - прим.). Очень много видов образования полностью не попадают туда. Такие услуги в сфере медицины, как массаж, бьюти-процедуры тоже не попадают. Вот сейчас мы должны за это бороться", - заявил депутат.

Парламентарии, по его словам, выступают за то, чтобы "максимально всем дать возможность работать на упрощёнке".

Справка: ОКЭД - общий классификатор видов экономической деятельности. Простыми словами, это список всех возможных сфер бизнеса, каждому из которых присвоен свой код. Когда компания регистрируется, она выбирает один или несколько кодов ОКЭД, чтобы государство знало, чем именно она будет заниматься (например, торговля продуктами, строительство, IT-услуги и так далее).

Налоговый эксперт Максим Барышев рассказал, что депутаты уже изучают так называемый "запретительный список". В него попали около 1000 видов ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности).

"В этом перечне 990 видов ОКЭД. Всего же в Казахстане насчитывает 1,1 тысячи видов бизнеса. То есть 90 процентов бизнеса запретят работать на упрощёнке. Но депутаты работают, чтобы данный список максимально сократить. Наше предложение – оставить упрощёнку в том виде, в каком она действует сейчас", - сказал Барышев на форуме.

Упрощёнка по-новому: что изменится с 2026 года в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вводится обновлённый режим специального налогового режима (СНР) на основе упрощённой декларации. По сути, это гибрид прежнего упрощённого режима и режима розничного налога.

Кто сможет применять:

– Индивидуальные предприниматели и юридические лица

– С годовым доходом не более 600 000 МРП (около 2,4 млрд тенге)

– Без ограничений по численности сотрудников

– При условии, что деятельность не входит в перечень запретных видов, который утвердит Правительство

Ставка налога:

– Базовая ставка ИПН/КПН — 4%

– Может понижаться или повышаться маслихатами на местах до 50% (например, от 2% до 6%)

Дополнительно:

– При доходе более 24 000 МРП в год (примерно 100 млн тенге) налог уменьшается на сумму фонда оплаты труда

Не платят:

– НДС

– Социальный налог

Напомним, 18 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс. Налог на добавленную стоимость (НДС) поднимется с 12 до 16 процентов, а порог по НДС снизится до 39,3 миллиона тенге.



