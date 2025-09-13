В казахстанских СМИ появились публикации о том, что казахстанцам больше нельзя давать свою банковскую карточку родным, супругам или детям, иначе её заблокируют. В редакцию обратились читатели с просьбой разъяснить ситуацию. Tengrinews.kz адресовали вопросы совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое инициировало поправки. Подробнее - в материале.

Что будет, если передать карту другому человеку?

Как отмечает агентство, новые правила в законодательстве ввели из-за дропперов - людей, которые передают свою банковскую карту, счёт или данные (например, логин, пароль, СМС-коды) чужим людям, обычно за небольшую плату.

Недавно понятие "дроппер" законодательно закрепили. Теперь за такие действия положено наказание. В Уголовном кодексе даже появилась отдельная статья (232-1), согласно которой за дропперство грозит:

штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году) ;

; либо ограничение свободы;

либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Родственникам тоже нельзя давать карту?

Недавно глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова обмолвилась, что в Казахстане зафиксированы случаи, когда "жена не могла снять деньги с карты мужа" и что это "связано с новыми требованиями". Требование таково, что картой должен пользоваться именно её владелец. У казахстанцев, а также у СМИ возникли вопросы: "Больше нельзя дать свою карту супругу или ребёнку?", "Мне заблокируют карту за это?"

Как заявляет финрегулятор, нет, за такое карту не заблокируют. Но могут, если заметят подозрительные операции по ней.

Если, например, муж дал жене карту, чтобы та сходила в магазин, это не нарушение. Но банки предупреждают: лучше так не делать — если операции покажутся подозрительными, карту могут заблокировать и начать проверку.

Наказание предусмотрено именно за передачу карты за вознаграждение и если карта использовалась в преступных схемах: отмывание денег, наркотики, пирамиды, онлайн-казино и так далее.

Что ещё может случиться:

вас внесут в "серый список" (подозрительные операции) или в "чёрный список" (подтверждённые факты нарушений);

банк заблокирует карту и онлайн-доступ;

данные о вас сразу попадут во все банки и микрофинансовые организации.

Сколько нарушений выявлено

По данным Нацбанка Казахстана, к новой системе уже подключено больше 200 организаций, это банки, микрофинансовые компании, телеком-операторы и госорганы.

С момента запуска зафиксировано 88,4 тысячи инцидентов:

8,2 тысячи человек попали в "черный список" — их участие в незаконных операциях уже подтверждено;

— их участие в незаконных операциях уже подтверждено; 13,6 тысячи — в "серый список": у них замечена подозрительная активность, но факты ещё проверяются.

Данные из "серого списка" проходят дополнительный контроль и наблюдение. Это позволяет вовремя выявлять угрозы и лучше защищать клиентов от мошенников.

