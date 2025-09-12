В четырех городах республики прошли стартовые матчи очередного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026.

Борьбу за шайбу у борта ведет Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

За медали чемпионата будут бороться десять клубов: «Актобе» (Актобе), «Алматы» (Алматы), «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Горняк» (Рудный), «Иртыш» (Павлодар), «Кулагер» (Петропавловск), «Номад» (Астана), «Сарыарка» (Караганда) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Турнир будет состоять из трех этапов.

На первом этапе, заключительные игры которого пройдут 23 декабря, все команды сыграют между собой по четыре матча (два дома и два на выезде). Второй этап пройдет с учетом занятых командами мест по итогам первого этапа, при этом клубы, занявшие места с первое по пятое, будут иметь преимущество домашнего льда в большем числе матчей второго этапа. Всего в регулярном чемпионате каждая команда проведет по 54 матча. Победитель и призеры чемпионата Pro Hokei Ligasy определятся после третьего этапа - стадии плей-офф, куда выйдут восемь лучших клубов. Третий этап, все серии которого пройдут до четырех побед одной из команд, стартует 14 февраля и завершится в середине апреля. В этом сезоне также запланирована серия игр за третье место, которая пройдет до трех побед и начнется 29 марта.

Опасный момент у ворот «Алматы» / Фото pro.ligasy.kz

Этот сезон клубы начали только казахстанскими хоккеистами, так как команды пока приводят в порядок соответствующие документы игроков из-за запрета финансирования легионеров за счет бюджетных средств.

Свои стартовые матчи «Горняк» провел в южной столице против местного ХК «Алматы».

В первом матче, прошедшем на площадке Многофункционального ледового комплекса «Halyk Arena», счет был открыт в самом конце первого периода. И сделали это хозяева льда усилиями своего нападающего Мусы Гусейнова, подобравшего шайбу после ее вбрасывания слева у ворот гостей и бросившего с разворота в ближний угол ворот мимо вратаря «Горняка» Владислава Нурека. Причем это был всего лишь пятый бросок по воротам в исполнении алматинского клуба. А вот рудничане по воротам «Алматы» бросали гораздо чаще, но ни один из 11 их бросков не достиг цели.

Во втором периоде «Горняк» переиграл соперника по всем показателям, но его вновь подвела реализация бросков, которых в этом игровом отрезке они нанесли уже 18. Впрочем, и Нурек справился с семью попытками хозяев увеличить счет.

К концу заключительной двадцатиминутки алматинцы немного выравняли игру, за минуту и 10 секунд до окончания которой гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Однако огорчить проводившего дебютный матч в чемпионате молодого голкипера «Алматы» Илью Яковенко, совершившего 31 спасение своих ворот, «Горняку» так и не удалось. А за 20 секунд до финальной сирены Гусейнов оформил дубль, поразив пустые ворота гостей - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Нападающий «Горняка» Султанбек Рахимов вызывает «огонь на себя» / Фото pro.ligasy.kz

Во втором матче счет был открыт уже на первой минуте, и на этот раз сделали это гости. Автором первой заброшенной шайбы в сезоне у рудничан стал Никита Ляпунов после передач Оскара Юлбарисова и Алексея Козореза. И эта шайба стала единственной до первого перерыва.

В середине второго периода рудничане остались в меньшинстве, после удаления на пять минут Данилы Омельковца за удар соперника коленом, и нападающий «Алматы» Диас Атаханов на 33-й минуте реализовал большинство. И на второй перерыв команды ушли при равном счете.

На третьей минуте заключительного периода удаление произошло уже в составе алматинского клуба, и рудничанам понадобилось всего 11 секунд, чтобы реализовать свое большинство. А вывел «Горняк» вперед Юлбарисов при поддержке Александра Каткова и Сергея Лазарева. На 44-й минуте хозяева опять нарушили правила, и у рудничан появилась возможность увеличить счет. И они этой возможностью вновь воспользовались, реализовав большинство через полминуты.

Скрестили клюшки капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов и помощник капитана «Алматы» Данияр Габдуллин / Фото pro.ligasy.kz

За пять минут до финальной сирены после удаления в составе гостей Каткова за задержку соперника возможность вернуть интригу в матч появилась у «Алматы». И счет в матче в четвертый раз изменился при игре в неравных составах. Однако на этот раз отличилась провинившаяся команда, а шайбу у гостей всего через четверть минуты после того, как они остались в меньшинстве, забросил Козорез, воспользовавшийся передачей Юлбарисова и поставивший таким образом точку в матче - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3).

Вторым соперником «Горняка» в чемпионате станет «Сарыарка», разгромившая совсем недавно рудничан со счетом 5:0 на групповом этапе Кубка РК, в котором карагандинцы дошли до финала, где уступили «Торпедо» (1:4). Матчи пройдут 12 и 13 сентября в Караганде.