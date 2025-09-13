Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Ул. Павлова, 63. Раиса Утегенова считает, что здесь нужен «лежачий полицейский»

В очередном сообщении жительница Костаная Раиса УТЕГЕНОВА жалуется на то, что во дворе дома № 63 по ул. Павлова убрали «лежачих полицейских».

- Обосновали тем, что для скорой помощи и других служб нужен во дворе сквозной проезд. Убрали бы с одной стороны «лежачий полицейский», а с другой оставили. В других таких домах и в ЖК проезды не сквозные. Сейчас без «лежачих полицейских» машины во дворе не останавливаются, гоняют.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ акимата Костаная и департамент полиции с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Асхата СЕРГАЗИНА об участке вблизи магазина «Умелец» у Центрального рынка:

- Считаю, что нужно сделать пешеходный переход и поставить знак ограничения скорости «40 км/час» на ул. Победы - Центральный рынок, магазин «Умелец»! Там постоянно переходят дети!

Тогда корреспондент «НГ» увидел на месте, что в метрах 20 от «Умельца», на перекрестке, есть пешеходные переходы со светофорами, но люди до него не доходят и действительно перебегают дорогу в зоне магазина.

В отделе ЖКХ на запрос «НГ» ответили, что изучат участок вместе со специалистами отдела дорожно-технической инспекции управления полиции города.

А в ДП отчитались о результатах анализа:

- От магазина «Умелец» по ул. Победы на расстоянии 150 м имеется нерегулируемый пешеходный переход (ул. Победы - ул. Дулатова), а также на расстоянии 150 м расположен регулируемый перекресток (ул. Победы - ул. Баймагамбетова). Согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», п. 8.2.11, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м. Согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», п. 5.4.24, знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» должен устанавливаться по результатам анализа дорожно-транспортных происшествий и в случае выявления аварийно-опасных участков, на которых происходили ДТП. Установка данного знака допускается также по дорожным условиям: при несоответствии геометрических параметров дорог, низком качестве дорожного покрытия (ямы, выбоины и др.), наличии опасных поворотов, участков с недостаточной видимостью, мест сужения дороги, при проведении дорожных работ и т. п. На основании изложенного сообщаем, что установка пешеходного перехода, а также дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» не соответствует действующим нормативным актам.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА