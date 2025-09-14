Новости

В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

14 сентября 2025, 09:06 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 19 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 15 по 18 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9,86/2-86/8,68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20,40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

РП – 10 № 2 (промзона, ул. Уральская) (работы на ВЛ)

15 сентября с 9:30 до 11:00

  • ТОО «Агрокомпани», 
  • ИП Кобак, 
  • ТД «Баян-Сулу», 
  • ИП Жанабильев, 
  • ТОО «Раскуль», 
  • ТОО «Бест», 
  • ТОО «Agrinet development».

ТП – 103 (работы на ТП)

15 сентября с 10:00 до 18:00

  • Общежитие колледжа по ул. Мая 90/1, 
  • ИП Калагов.

Спальный сектор:

  • 1 Мая, 88. 

ТП – 37 (работы на ВЛ)

16 сентября с 10:00 до 13:00

  • ИП Мизанбаева, 
  • магазин «Алладин», 
  • ТОО «Контакт центр», 
  • Банк «ХоумКредит» по ул. Каирбекова, 75/1.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 32,36 А. 

ТП – 417 (работы на ТП)

16 сентября с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • ул. Павлова, 74,76, 
  • ул. 1 Мая, 62,65, 
  • ул. Гоголя, 113,115, 
  • ул. Чехова, 94. 

ТП – 567 (промзона) ул. Карбышева (работы на ТП)

17 сентября с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Гелиос № 7», 
  • ИП Пономарев, 
  • ТОО «Виитор», 
  • ИП Стальмаков, 
  • ТОО «Аском и К», 
  • ТОО «Астык-трейд», 
  • ГЭК «Ветеран», 
  • ИП Приречная, 
  • ТОО «Промводсервис», 
  • ИП МВА Транс, 
  • ТОО «СтройСервис».

ТП – 236 (работы на ТП)

17 сентября с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 36, 36/1, 38.

РП – 10 № 2 (промзона, ул. Уральская) (работы на ВЛ)

19 сентября с 9:30 до 11:00

  • ТОО «Агрокомпани», 
  • ИП Кобак, 
  • ТД «Баян-Сулу», 
  • ИП Жанабильев, 
  • ТОО «Раскуль», 
  • ТОО «Бест», 
  • ТОО «Agrinet development». 