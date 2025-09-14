В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 19 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 15 по 18 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9,86/2-86/8,68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20,40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
РП – 10 № 2 (промзона, ул. Уральская) (работы на ВЛ)
15 сентября с 9:30 до 11:00
- ТОО «Агрокомпани»,
- ИП Кобак,
- ТД «Баян-Сулу»,
- ИП Жанабильев,
- ТОО «Раскуль»,
- ТОО «Бест»,
- ТОО «Agrinet development».
ТП – 103 (работы на ТП)
15 сентября с 10:00 до 18:00
- Общежитие колледжа по ул. Мая 90/1,
- ИП Калагов.
Спальный сектор:
- 1 Мая, 88.
ТП – 37 (работы на ВЛ)
16 сентября с 10:00 до 13:00
- ИП Мизанбаева,
- магазин «Алладин»,
- ТОО «Контакт центр»,
- Банк «ХоумКредит» по ул. Каирбекова, 75/1.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 32,36 А.
ТП – 417 (работы на ТП)
16 сентября с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Павлова, 74,76,
- ул. 1 Мая, 62,65,
- ул. Гоголя, 113,115,
- ул. Чехова, 94.
ТП – 567 (промзона) ул. Карбышева (работы на ТП)
17 сентября с 10:00 до 18:00
- АЗС «Гелиос № 7»,
- ИП Пономарев,
- ТОО «Виитор»,
- ИП Стальмаков,
- ТОО «Аском и К»,
- ТОО «Астык-трейд»,
- ГЭК «Ветеран»,
- ИП Приречная,
- ТОО «Промводсервис»,
- ИП МВА Транс,
- ТОО «СтройСервис».
ТП – 236 (работы на ТП)
17 сентября с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- пр. Абая, 36, 36/1, 38.
РП – 10 № 2 (промзона, ул. Уральская) (работы на ВЛ)
19 сентября с 9:30 до 11:00
- ТОО «Агрокомпани»,
- ИП Кобак,
- ТД «Баян-Сулу»,
- ИП Жанабильев,
- ТОО «Раскуль»,
- ТОО «Бест»,
- ТОО «Agrinet development».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.