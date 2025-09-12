Участок площадью около 13 га входит в район, ограниченный улицами Гоголя, Бородина Урицкого и проспектом Аль-Фараби. Разработку ПДП на него заказало ТОО «Berkut market Kst». Земля - в частной собственности.

Сегодня, 12 сентября, прошли общественные слушания по этому проекту детальной планировки. На них записалось 14 человек, что при всей малочисленности делает их проведение законным.

ПДП согласовано постановлением акимата Костаная от 11 марта 2025 года. По генплану проектируемая территория относится к общественно-деловой зоне, а это значит, что там можно построить как объекты общественного назначения, так и жилье. Что и планируется сделать. ПДП разрабатывался ради возможности построить 16-этажный дом.

- На первом-втором этажах планируются апартаменты с коммерческими помещениями, деловыми зонами, - сказал проектировщик Олжас ЖАНЫСПАНОВ, - на данный момент там есть заброшенные объекты и пустующие земли, что не красит город. В этом 16-этажном здании будет много всего, необходимого для населения, в том числе медицинские учреждения, культурно-развлекательные.

Вопросов участники слушаний задали совсем немного. Первый был о том, какой квадратуры сдадут квартиры.

- Общая площадь - около 25-30 тысяч кв. м, - ответил спикер. - Остальные подробности станут известны на стадии разработки рабочего проекта

Он добавил, что все согласования, в том числе на энергомощности, имеются. Планируентся двухуровневая парковка. И вообще с парковочными местами в этой локации точно проблем не будет.

Представитель ТОО «Berkut market Kst»

Еще спросили о судьбе магазинов автозапчастей на рынке «Беркут». Представитель ТОО «Berkut market Kst» ответил, что не в их интересах «трогать коммерцию», бутиков строительство не коснется.

Примерное время сдачи дома обозначили как 2027- 2028 годы. А вообще срок реализации ПДП - до 2032 года.

Общественные слушания завершились в рекордно короткие сроки - за 20 минут. Присутствующие единогласно признали их состоявшимися. ПДП уходит на экспертизу.