42-летнего жителя района имени Беимбета Майлина подозревают в распространении в материалов в социальных сетях, пропагандирующих исключительность и превосходство граждан по признаку их отношения к религии.

Его задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции, Комитета национальной безопасности и прокуратуры области.

- Задержанный распространял в приложении Telegram провокационные материалы. Он придерживался радикальных взглядов, противоречащих принципам толерантности и взаимного уважения, - сообщает пресс-служба ДП. - На основании собранных материалов и заключения религиоведческой экспертизы в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

Подозреваемый водворён в следственный изолятор, проводятся следственные мероприятия.