Валерию ШЕЛЕПОВУ вменяют организацию притона, с чем не согласны близкие задержанного. По их словам, он не принуждал девушек заниматься проституцией и лишь развозил по саунам по их же просьбе.

Валерий Шелепов / Фото предоставлено родственниками

- Он познакомился с двумя девушками, они предложили ему работать, - рассказывал «НГ» дядя Валерия Самат ИСМАГУЛОВ. - Так и так, мы занимаемся проституцией, нас по саунам возить надо, мы тебе будем платить больше, чем обычно, 20 000, к примеру. Ну и в ходе этого он видит, как другие таксисты этим занимаются. И тут их арестовали, мы поняли, что это нелегально. Успокаиваем его: раз виноват, получит свой срок. Но вдруг слышим, что им хотят вменить ОПГ, а его хотят сделать лидером этой группировки, давят следователи, чтоб признался. Мы поняли, что кто-то надуманно пытается сляпать дело об ОПГ. На проституток тоже давят, говорят, что признают потерпевшими по делу, если скажут, что их принуждали. Они отказываются, говорят, что их никто не принуждал. Это они наняли этих таксистов с точки зрения юридической.



Исмагулов пояснял, что его племянник только развозил проституток в рамках договоренностей между ним и девушками, и притона не организовывал. И что у следствия нет доказательств того, что Шелепов получал доход с каких-либо еще развозов проституток, кроме тех, что осуществлял лично:



- Если было ОПГ, то должны быть доходы. К нему должны были стекаться какие-то деньги. У него же ни копейки за душой нет, ни квартиры, ни машины, на «Приоре» таксовал.

"НГ" отправила запрос в департамент полиции Костанайской области

- В ходе досудебного расследования по уголовному делу, возбужденному по ст. 309 ч. 2 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество», был задержан житель города Костаная, - ответил начальник ДП Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - 8 апреля 2025 года он водворён в изолятор временного содержания, а 9 апреля текущего года его действия квалифицированы по указанной статье Уголовного кодекса. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства ДП Костанайской области. После проведения всех необходимых следственных действий по делу будет принято окончательное решение. Иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.