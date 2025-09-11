54 тонны пшеницы нового урожая украли с территории "Агрофирмы Диевская". Кражу раскрыли во время осмотра КамАЗа с прицепом на трассе Аулиеколь – Диевка. Участковый инспектор Мейрбек Нургельдин и заместитель начальника отдела полиции Серик Бикетбаев остановили транспорт на дороге в ходе рейда "Участок" и заподозрили неладное.

- Документы на груз вызвали подозрения, а водитель не смог внятно объяснить, откуда зерно и куда его везут, - пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Грузовик доставили в отдел полиции, где выяснилось, что пшеница похищена с территории «Агрофирма Диевская”. Позже на заранее арендованном складе в посёлке Аманкарагай было обнаружено ещё похищенное зерно, вывезенное тремя днями раньше. Общий вес украденного составил 54 тонны. Ущерб оценивается примерно в 6,5 миллиона тенге.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. В деле фигурируют сотрудник агрофирмы и житель посёлка Новоселовка.

По словам исполнительного директора ТОО «Агрофирма Диевская» Олега Даниленко, к хищению могли быть причастны и другие сотрудники. Он выразил надежду на объективное расследование и справедливый исход дела. Чтобы избежать подобных случаев в будущем, на предприятии планируют усилить меры безопасности: установить камеры видеонаблюдения, активнее использовать систему мониторинга транспорта и проводить профилактические беседы с персоналом.