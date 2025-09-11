Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев подписал приказ, который полностью меняет порядок работы с "коммуналкой". Tengrinews.kz разобрался, что ждёт жителей и как теперь будут приходить счета.

Фото:depositphotos.com

Один счет вместо кипы квитанций

Главное новшество — единый платежный документ (ЕПД). Это значит, что вместо разных квитанций за свет, воду, отопление и мусор люди будут получать один общий счёт. Его формированием займутся специальные единые расчетные центры (ЕРЦ), которые акиматы будут назначать на конкурсной основе.

Документ можно будет получать онлайн через личный кабинет, а по заявлению — в бумажном виде.

Как будут работать ЕРЦ

ЕРЦ станут посредниками между жителями и поставщиками услуг. Они:

собирают данные от поставщиков,

формируют квитанции,

принимают оплату и распределяют её по транзитным счетам,

исправляют ошибки и отвечают за корректность начислений,

ведут базы данных и личные кабинеты для жильцов,

рассматривают жалобы и обращения.

Фактически это единое "окно", через которое будут проходить все коммунальные платежи.

Деньги через банки

Все платежи будут идти через специальные транзитные счета в банках. Житель платит — деньги попадают на транзитный счёт ЕРЦ — и только потом переводятся поставщикам. Срок перевода — до трёх рабочих дней. Если ЕРЦ или банк задержат деньги, предусмотрены штрафы.

Новый общий срок оплаты

Теперь по всей стране установлен единый срок: до 25-го числа месяца, следующего за расчётным. Раньше каждый регион или компания могли устанавливать свои правила, теперь всё будет одинаково.

Что ещё войдёт в квитанцию

В ЕПД появятся не только коммунальные услуги, но и дополнительные: уборка подъездов, вывоз мусора, обслуживание лифтов, ремонт общедомового имущества. То есть все расходы, связанные с домом, будут видны сразу в одном счёте.

Кто и за что отвечает

отвечают за корректность данных, которые они передают в ЕРЦ: тарифы, объёмы, показания счётчиков. ЕРЦ отвечает за правильность счетов и хранение результатов проверок не менее трёх лет.

отвечает за правильность счетов и хранение результатов проверок не менее трёх лет. Акиматы будут контролировать расчёты: проверять тарифы, выявлять ошибки и следить за прозрачностью.

Что делать, если услуга некачественная

Если воду отключили или отопление работает плохо, а поставщик отказывается признавать проблему, жильцы могут составить акт и заявление. В многоквартирных домах документ нужно подписать вместе с соседями или председателем ОСИ, приложить фото- или видеодоказательства и направить поставщику. Если спор не решится — дорога в суд.

Что это значит для жителей

Один счёт вместо нескольких, доступ онлайн и на бумаге.

Деньги аккумулируются на транзитных счетах и распределяются за три дня.

Акиматы будут следить за расчётами, у ЕРЦ появляется обязанность исправлять ошибки.

Система становится централизованной, и если сбой случится в ЕРЦ, он затронет сразу многих.

Изменения вступят в силу с 20 сентября.