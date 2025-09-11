Доля "теневого" рынка долевого строительства составляет 100% в 11 городах страны. Костанай находится на 15-й строчке, что выше среднего показателя по стране. В среднем же 62,5% рынка долевого строительства Казахстана находятся в «тени», сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской жилищной компании (КЖК).

Фото pixabay.com

- По состоянию на август 2025 года доля «теневого» рынка долевого строительства в Казахстане составила 62,5% – из 606 строящихся объектов, только 227 (или 37,5%) имели соответствующее разрешение акимата или гарантию КЖК на привлечение средств дольщиков, - говорится в сообщении, распространенном по итогам ежегодного исследования доли «теневого» рынка долевого жилищного строительства в Казахстане.

В КЖК пояснили, что анализ охватил 19 крупных городов страны и 606 строящихся объектов, включая объекты малоэтажного строительства (до трех этажей включительно). Исследование проводилось на основе рекламных объявлений о продаже застройщиками строящегося жилья на популярных информационных ресурсах страны и данных с Единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве «Казреестр».

- Если сравнивать с результатами аналогичного исследования 2024 года, где данный показатель составил 69,6%, то в 2025-м наблюдается снижение доли «теневого» рынка на 7,1 процентных пунктов: количество «легальных» объектов увеличилось на 15,8% (227 в 2025 году против 196 в 2024 году); количество «серых» объектов уменьшилось на 15,4% (379 в 2025 году против 448 в 2024 году); общее количество рекламируемых строящихся объектов уменьшилось на 5,9% (606 в 2025 году против 644 в 2024 году), - сказано в сообщении.

Наибольшая доля «теневого» рынка (с показателем 100%) зафиксирована в таких городах, как Актау, Кокшетау, Конаев, Петропавловск, Тараз, Семей, Туркестан, Уральск, Павлодар, Кызылорда и селе Бесагаш.

- В данных регионах ни один рекламируемый строящийся жилищный комплекс не имел разрешение акимата на привлечение средств дольщиков или гарантию КЖК, - отметили в компании.

Наименьшие показатели отмечены в городах Шымкент (36,9%), Атырау (45,5%) и Астана (50,2%).

- Результаты анализа показывают, что, несмотря на положительную динамику, в Казахстане сохраняется высокая доля «теневого» рынка долевого жилищного строительства. Принимаемые меры по усилению контроля за данным рынком, такие как запрет на рекламу строящегося объекта без разрешения акимата или гарантии КЖК на привлечение средств дольщиков, внедрение безналичной формы оплаты при приобретении строящегося жилья, увеличение штрафов за нарушение законодательства, послужат необходимым стимулом для «осветления» рынка долевого строительства, - отметил председатель правления КЖК Алтай КУЗДИБАЕВ.

В КЖК добавили, что продолжают мониторинг за рынком долевого строительства, а также ведет непрерывную работу по внедрению инструментов, направленных на защиту прав дольщиков и формирование прозрачной и устойчивой отрасли.