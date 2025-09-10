Кому из казахстанцев могут прекратить начислять адресную-социальную помощь (АСП) в связи с наличием кредитов, рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

2 сентября Минтруда опубликовало консультативный документ регуляторной политики к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения". Согласно документу, предлагается установить новые параметры учёта доходов и имущества, в том числе при оформление некоторых банковских займов и микрокредитов.

"Невозможно брать кредит и закрывать адресной социальной помощью. Логика должна работать у всех, кто претендует на меры помощи. Допустим, семья из трёх человек взяла кредит на 3 млн тенге для приобретения предметов каких-то. Вот эти 3 млн делятся на три месяца в квартале. Это по миллиону выходит. Миллион делится на каждого члена семьи. Выходит по 300 тысяч семье, что превышает черту бедности (35% от регионального медианного дохода). Соответственно, данная семья не получит адресную социальную помощь", – объяснила Жакупова на брифинге в мажилисе.

При этом семье, которая, например, получила кредит в размере 300 тысяч тенге, продолжат начислять АСП. Потому что показатель будет равен 30 тысячам, что ниже черты бедности.

Нововведение не коснётся ипотечных займов.

"Ипотечных кредитов это не будет касаться. Наоборот, государство приветствует, если семья открыла депозит и, соответственно, планирует в будущем собрать определённую сумму, хотя бы для первоначального взноса, для того, чтобы получить или купить свою квартиру", – отметила министр.