В Костанае прошел традиционный международный турнир по боксу, посвященный тренерам, внесшим большой вклад в развитие этого вида спорта не только в регионе, но и в республике.

Тожественное открытие турнира

В соревнованиях, состоявшихся при поддержке управления физической культуры и спорта Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых», приняли участие мужчины (элита), и женщины 2006 г. р. и старше из Астаны, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а также гости из Узбекистана.

Представители команд на открытии турнира

На открытии турнира, прошедшем в ДЮСШ Костаная и собравшем в пятый год подряд сильнейших боксеров республики, почтили минутой молчания память родоначальника бокса в Костанайской области Вадима Павловича Гравицкого, ставшего первым заслуженным тренером Казахской ССР по боксу, заслуженного тренера СССР Валерия Николаевича Никулина, подготовившего бронзового призера XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея) Александра Мирошниченко, заслуженных тренеров РК Мурсала Каминуровича Тажмакина и Антона Григорьевича Кима, мастера спорта СССР Виталия Дмитриевича Левшина, заслуженного тренера РК Асылхана Кусаиновича Бусурманова, под руководством которого начал заниматься призер Олимпийских игр Василий Левит, Сергея Ивановича Скрипника, добившегося больших успехов на посту тренера женской сборной Казахстана, и Агзама Кимовича Барлыбаева.

Почетные гости турнира

Почетными гостями тали ветераны бокса и родственники легендарных тренеров, среди которых были сын Вадима Гравицкого - Леонид Вадимович, вдова Виталия Левшина - Татьяна Александровна, сестра и брат Мурсала Тажмакина - Раиса Каминуровна и Кенжетай Каминурович, мама и вдова Агзама Барлыбаева - Бахытжан Алиакбаровна и Айжамал, сыновья Асылхана Бусурманова - Султан и Эмир. Все они выразили благодарность организаторам и участникам соревнований за память об их родных людях.

Бронзовый призер турнира Ихтиер Абдукадиров (до 55 кг) из Узбекистана

Среди участников турнира были и призеры международных соревнований, среди которых бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2024 года Жансери Кошербаев из Актюбинской области и Ихтиер Абдукадиров, уже добившийся побед и на профи-ринге.

Впервые в турнире приняли участие и женщины

Судейская коллегия во главе с судьей международной категории IBA Узбеком Казиным из Костаная определяла сильнейших боксеров в шести весовых категориях среди мужчин и в трех весовых категориях среди женщин, которые впервые приняли участие в этих соревнованиях.

Боксеры Костанайской области завоевали на домашнем ринге семь призовых мест, в том числе три первых, одно второе и три третьих.

Особенно успешно выступили в турнире среди мужчин представители рудненской школы бокса - воспитанники заслуженного тренера РК Юрия Янова, двое из них стали победителями в своих весовых категориях.

Сильнейшим в весовой категории до 80 кг стал Михаил Коханчик, выигравший в финале у ранее представлявшего Костанайскую область боксера из Астаны Ильяса Жандау. Коханчик уже становился победителем этого турнира, выиграв его в 2023 году, но в другой весовой категории - до 86 кг.

Победители турнира Илья Медяник и Михаил Коханчик со своим тренером Юрием Яновым

А в весовой категории свыше 90 кг второй год подряд победу одержал Илья Медяник, победив в финале Батырхана Сейтенова из Акмолинской области.

Бой ведет Жанибек Шербаев

Обладателями бронзовых наград в своих весовых категориях стали Жанибек Шербаев (до 60 кг), Илья Майборода (до 65 кг) и Денис Кучер (до 80 кг).

Призеры турнира среди женщин в категории до 75 кг

Среди женщин победу в финале одержала Анастасия Рылина из Карабалыкского района, выступавшая в весовой категории до 75 кг.

Серебряным призером в весовой категории до 51 кг стала Айым Агитаева.

По две победы среди мужчин и среди женщин одержали представители Акмолинской области: Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Магжан Алимов (до 65 кг), Диана Серикпаева (до 51 кг) и Гулажар Жакып (до 57 кг).

Две золотые медали у боксеров Карагандинской области, обладателями которых стали Алмаз Нурлан (до 55 кг) и Илам Маратов (до 70 кг).

Организаторы отметили лучших боксеров в нескольких номинациях. Приз «За волю к победе» вручили представителю Узбекистана Худойназару Файзову, обладателем «Приза зрительских симпатий» стал Илья Медяник. Лучшим боксером признан Жансери Кошербаев из Актюбинской области, а лучшим судьей стал Кайрат Галимтаев из Караганды.

Впереди у боксеров Костанайской области чемпионат Казахстана, который пройдет в Семее с 12 по 19 октября. Его участники поборются не только за медали, но и за денежные призы: 500 тыс. тенге за победу, 300 тыс. и 100 тыс. - за вторые и третьи места соответственно.

А в конце сентября сборная Костанайской области по боксу стартует в «Кубке федерации бокса Казахстана». В Астане наши боксеры разыграют путевку в полуфинал с представителями Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также команды столицы. Соревнования среди мужчин пройдут в восьми весовых категориях: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг, а женщины выявят сильнейших в семи весовых категориях: до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг и до 75 кг.

Фото «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»