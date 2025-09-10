9 сентября в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел городской турнир ветеранов, посвященный Дню Знаний. Самими участниками и организаторами этот шашечный турнир рассматривался, как своеобразная тренировка перед ожидаемыми республиканскими соревнованиями, которые предположительно, как это и не раз уже бывало, должны пройти в Костанае.

Турнир позиционировался, как тренировочный, а число ожидаемых участников представителей области на соревнованиях республиканского уровня ограничено. Поэтому играли лишь восемь сильнейших костанайцев. А костанайцы в шашках сегодня сильнейшие и в области.

Борьба длилась пять часов и изобиловала драматическими моментами.

Победитель турнира Касым Сатубалдин (слева) и нередкий «возмутитель спокойствия» Жалгас Спанов (справа)

С самого начала вырвались вперед трое: Отари Квиквиния, Василий Каленский и Касым Сатубалдин. Судьба первого места решилась лишь в эндшпиле самой последней партии турнира. Упустив свой шанс, Василий Каленский уступил Сатубалдину.

За доской один из старейших участников, ставший четвертым Иван Козьма и второй призер Василий Каленский (справа)

В результате при равенстве очков Касым Сатубалдин, как победитель в личной встрече, стал первым. Второе место у цепкого и вдумчивого Каленского.

Абай Доскенов и третий призер турнира Отари Квиквиния (справа)

На третьем месте отставший от них лишь на пол-очка Отари Квиквиния – при том, что в личной встрече Отари победил Сатубалдина и сыграл вничью с Каленским.

И Василий Каленский, и Отари Квиквиния – неоднократные участники республиканских турниров, и их устойчивые успехи не случайны. Сатубалдин же такого опыта пока не имеет. Но и его нередкие успехи имеют свою основу. По словам самого Касыма, в свое время, когда он проходил курс лечения в Украине, ему довелось встречаться и при этом многому поучиться с Андрисом Андрейко – легендой мирового интеллектуального спорта.

Острую комбинационную игру показал и один из старейших ветеранов Иван Козьма. На пятом месте, предположительно обеспечивающем путевку на республиканский турнир, - Абай Доскенов.

Старейший игрок турнира, нередкий призер многих соревнований Жукен Жумагалиев и один из сильнейших игроков области Айдар Бигалиев (справа)

Надеемся, что в республиканском турнире сможет участвовать и один из лидеров костанайского шашечного спорта Айдар Бигалиев.

Автор - член городского Совета ветеранов

Фото предоставила ОУНБ им. Толстого