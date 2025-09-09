В шести городах республики прошли матчи первых двух туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026.

В стартовавшем чемпионате принимают участие двенадцать команд - «Актобе» (Актобе), «Астана» (Астана), «Атырау» (Атырау), «Аят» (Рудный), «Байтерек» (Уральск), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайрат» (Алматы), «Караганда» (Караганда «Каспий» (Актау), «Шымкент» (Шымкент), «Семей» (Семей) и «Тулпар» (Караганда).

Жеже против нападающего «Байтерека» Жандоса Атагулова / Фото instagram.com/mfc_baiterek

Стартовые матчи чемпионата рудненский «Аят» проводил на домашнем паркете спортивного комплекса «Аят футзал арена», где его соперником стал «Байтерек».

Счет в первой встрече открыли гости, а автором гола стал универсал гостей Адилет Булатов, отличившийся на 7-й минуте. Однако менее чем через минуту капитан «Аята» Азат Валиуллин восстановил равновесие - 1:1. На 11-й минуте тот же Булатов вновь вывел гостей вперед, удачно сыграв на добивании. На этот раз хозяевам понадобилось четыре минуты, чтобы сравнять счет. И сделал это снова Валиуллин, оформивший дубль ударом справа из пределов штрафной площади. И все же первый тайм остался за уральским клубом - на 17-й минуте еще один универсал «Байтерека» Жандос Жумабеков результативно завершил быстрый выпад своей команды - 2:3.

Этот счет сохранялся и больше половины второго тайма, а на 32-й минуте дважды отличились игроки «Аята» Андрей Графский, сравнявший счет после передачи Валиуллина, и Иван Марахов, впервые выведший рудничан вперед. Но менее чем через минуту счет стал равным, после того как защитник «Аята» Семен Тарасенко, прерывая прострел, срезал мяч в собственные ворота - 4:4.

Интрига в матче еще более усилилась на 34-й минуте, когда защитник гостей Аршат Сатжан в четвертый раз вывел «Байтерек» вперед. Но «Аят» вновь нашел силы, чтобы отыграться, и на 38-й минуте дважды сравнивавший счет в матче Валиуллин сделал это и в третий раз, оформив хет-трик - 5:5. А за полторы минуты до окончания встречи хозяева провели красивую комбинацию, завершившуюся ударом Жеже по пустым воротам. И «Аят» одержал первую победу в чемпионате - 6:5.

Арлан Тасбулат встречает игрока «Байтерека» Армана Мурата / Фото instagram.com/mfc_baiterek

Во втором поединке меду этими командами хозяева забили два быстрых гола. Уже через полминуты после начала встречи отличился Жеже, а на третьей - Валиуллин удвоил преимущество «Аята».

Однако еще до перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. На 9-й минуте Булатов отыграл один мяч, через минуту Жумабеков прямым ударом со штрафного сравнял счет, а на 18-й минуте нападающий «Байтерека» Жандос Атагулов дальним ударом поразил пустые ворота, воспользовавшись тем, что вратарь рудничан Джексон Сант'Анна подключился к атаке хозяев - 2:3.

Во втором тайме зрители голов не увидели, и уральцы увезли три очка из Рудного.

Матчи 3-го и 4-го туров рудненский клуб проведет 27 и 28 сентября в гостях с шымкентским клубом, который официально покинул структуру футбольного клуба «Ордабасы» и перешел в состав ГУ «Спортивный клуб по игровым видам «Шымкент», соответственно поменяв и название с «Ордабасы» на «Шымкент».

В первых турах шымкентцы дважды уступили на своем паркете «Актобе» - 3:5 и 1:8. Кроме актобинцев по две победы на старте одержали «Кайрат», переигравший в Алматы дебютантов из «Караганды» (5:3 и 5:1), «Семей», выигравший дома у «Каспия» (6:2 и 3:1), «Атырау», нанесший поражения «Астане» (5:2 и 4:1), и «Тулпар», дважды разгромивший «Жетысу» (7:0 и 5:1) и возглавивший турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.