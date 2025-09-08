В августе частные дома в тупике улицы Сьянова топило дождевыми водами - так, как поселки обычно топит весной талыми водами. И заодно прибивало к домам строительный мусор от ремонта дорожного полотна. А все из-за того, что улица находится под наклоном.

Как поясняли жильцы корреспонденту «НГ», участок улицы Сьянова близ конца улицы исторически выполнял роль большой канавы, по которой после сильных дождей вся вода с вышестоящих территорий стекала в Тобол. Река - сразу за тупиком, в нее ведет уже не метафоричная канава, а труба. До недавнего времени вся эта система работала. Что изменилось?

- Несколько лет назад здесь была вся дорога заасфальтирована, - вспоминала Елена ШМАКОВА. - Потом делали улицу Победы, асфальт сняли, Победы сделали, сказали, что Сьянова сделают.

- Когда Сьянова была неасфальтированная, уровень дороги был ниже, - поясняла Светлана КАРАБУТОВА. - Мы бога молили: когда же у нас будет улица. Сделали, красиво, цивильно. Но теперь подняли уровень дороги наравне с тротуаром. И сверху вся вода стекает в дома.

Тогда корреспондент «НГ» увидел, что неасфальтированным и неприподнятым в уровне остался участок непосредственно перед домами. По словам жильцов, отдел ЖКХ планирует засыпать его и таким образом поднять его уровень и в дальнейшем асфальтировать. А также установить бетонные канавы для того, чтобы вода стекала в трубу и дальше в Тобол.

- Это для нас просто беда бедовая, - возмущалась Карабутова. - Сейчас даже вот этого углубления не хватает, воды очень много. В этих лотках воды очень мало вместится.

Как поясняли жильцы, лотки планируют установить только с одной стороны, а другую сторону - асфальтировать. Живущие по этой другой стороне опасаются затоплений.

28 августа Светлана Карабутова прислала фото места, где продлевают лоток. И возмутилась:

- Как вода пойдет чисто по лотку, а не выльется вокруг? Кругом будет вода. С трудом верится, что она в лоток попадет.

Жильцы предлагают асфальтировать участок «корытообразно» и не поднимая сильно уровень. В результате он станет одним большим «лотком», пропускная способность которого, по их мнению, будет достаточной.

"НГ" отправила запрос с этими предложениями в отдел ЖКХ акимата Костаная.

- На пересечении улиц Сьянова - Победы в текущем году запланировано устройство ливневого стока из бетонных лотков шириной 116 см, асфальтирования заездов к близлежащим домам с установкой бордюрных камней, - ответил заместитель руководителя отдела ЖКХ Куанышбай АМАНКУЛОВ. - Экспертизы, доказывающие пригодность мер, не проводились, так как устройство лотков производилось по естественному уклону и стоку дождевых и талых вод. Вариант, предлагаемый жильцами, возможен. Более того, по окончанию всех запланированных работ, с учетом углубления естественного стока воды и уклонов, асфальтобетонная конструкция будет «корытообразной». Бетонные лотки шириной 116 см были установлены в центре естественного стока воды с предварительным углублением. Установка дополнительных лотков не требуется.