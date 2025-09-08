Высокие цены подталкивают правительство Казахстана внедрять эксперимент с цифровыми ваучерами на удешевленные продукты.

По данным сервиса TradingEconomics.com, в глобальном рейтинге по инфляции сегодня Казахстан входит в первую десятку в мире и в первую пятерку в Азии (в рейтинге Турция отнесена к Европе), передает inbusiness.kz.

Перед Казахстаном лишь потерявшая суверенитет и бедствующая Палестина (инфляция в июле 2025 года составила 59,35% в годовом выражении), находящийся под международными санкциями и блокадой Иран (38,7%), восстанавливающаяся после войны Сирия (15,87%) и Ливан с его разрушенной экономикой (14,3%).

По сведениям бюро национальной статистики РК, в годовом исчислении инфляция в Казахстане в августе 2025 года составила рекордные 12,2%. Однако реальный уровень обесценивания денег и повышения цен на товары и услуги в стране, вероятно, еще выше.

Из продуктов питания повышение цен в прошлом месяце наблюдалось на шоколад на 3,8%, кофе, лимоны – по 2,6%, сливки – на 1,4%. Из непродовольственных товаров ювелирные изделия и часы за месяц подорожали на 1,6%, товары личного пользования – на 0,8%.

Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%. Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильную доску – на 5,8%, электромясорубку – на 3,1%. Цены на стоматологические услуги повысились на 1%. По сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов – на 10%.

Ускорение роста цен наблюдается повсеместно. В тот момент, когда ежедневный рост цен на продукты питания и товары первой необходимости вызывает рост недовольства населения, слова депутата Мажилиса Ермурата Бапи, заявившего, что он не видел народа, страдающего от высоких цен, вызвало резонанс в обществе.

"Я побывал в Восточно-Казахстанской области, Семее, Алматинской области. Я не видел такого, чтобы люди массово находились в трудной жизненной ситуации. Конечно, есть отдельные семьи, которые не могут позволить себе даже одежду для своих детей на 1 сентября. Мы постарались хоть немного им помочь", – сказал депутат, отвечая на вопрос журналистов.

К слову, в СССР была система распределения товаров по талонам. Из-за нехватки продуктов и товаров широкого потребления она была введена впервые во время Гражданской войны, действовала в период Великой Отечественной, позже вновь запущена в 1930-х, а затем широкомасштабно – с 1989 по 1991 год во время перестройки и распада союза. Талоны позволяли неимущим покупать товары по государственным ценам. Система продуктовых талонов была отменена с развитием рыночной свободной торговли к 1993 году.

Похоже, данная система вернулась в Казахстан в новом обличье. В городе Акколе приступили к реализации проекта цифрового ваучера, позволяющего уязвимым слоям населения приобретать продукты питания со скидкой.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству торговли запустить пилотный проект до 1 октября этого года в Кокшетау и Павлодаре. Таким образом, на начальном этапе в трех городах будет охвачено порядка 5 тыс. получателей АСП.

В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну. Как сообщает министерство труда и соцзащиты населения, по состоянию на 1 августа 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 259,7 тыс. человек из 48,3 тыс. семей на сумму 18,6 млрд тенге (в июле 2025 года было 245,5 тыс. человек из 45,7 тыс. семей). В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено всего 110,7 млрд тенге.

Введение системы продовольственных ваучеров было возложено на частное ТОО BTS Digital. Ранее оно разработало и внедрило "Социальный кошелек" (он интегрирован в мобильное приложение электронного правительства eGov Mobile), позволяющий получать и управлять государственными социальными выплатами и услугами, такими как пособия, льготы, компенсации и другие меры господдержки уязвимых слоев населения, рецепты на лекарства для льготных категорий граждан, ваучеры на школьное горячее питание. Эта же компания внедрила портал eOtinish, заменивший госпортал "Открытый диалог" и приложение Aitu, которое в настоящее время продвигается даже высокопоставленными чиновниками.

Исполняющему обязанности директора BTS Digital Ержигиту Балкыбекову была предоставлена правительственная трибуна для презентации их нового продукта. На заседании кабмина он презентовал пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям АСП.

Было объявлено, что правительство реализует этот проект в рамках либерализации цен на социально значимые продовольственные товары, освобождения их от административного регулирования, и что новый механизм направлен на адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан в период высоких цен. Остальным, видимо, придется выживать самостоятельно.

По словам Балкыбекова, основной принцип предлагаемого механизма заключается в предоставлении возвратных кредитов предпринимательским субъектам для пополнения оборотных средств под 0,01%. Взамен торговые сети обязуются отпускать товары по альтернативным ценам и ниже рыночных – только для получателей АСП.

"Механизм реализован на базе мобильного приложения eGov Mobile – через сервис "Социальный кошелек". Система автоматически формирует продовольственный ваучер для каждого члена семьи, исходя из одного месячного расчетного показателя (в 2025 году МРП – 3932 тенге). Например, семья из четырех человек получит ваучер на сумму около 16 000 тенге, который можно использовать для получения скидок в магазинах-партнерах", – пояснил представитель компании.

Список получателей формируется через систему "Цифровая карта семьи" и передается в "Социальный кошелек". Получатели АСП должны предъявить QR-код на кассе магазина, где им предоставляется скидка на товары из перечня социально значимых – хлеб, масло, мука, яйца, крупы, овощи, мясо, молочные продукты – всего 19 видов продукта.

Разница между рыночной и льготной ценой списывается с ваучера, а оставшаяся сумма оплачивается покупателем.

Проект финансируется за счет стабилизационных фондов акиматов. Планируется, что 35 млрд тенге будут направлены на льготное кредитование торговых сетей, а 65 млрд тенге – на форвардный закуп продукции у отечественных фермеров и производителей. То есть BTS Digital не придется раскошелиться.

Если разделить эти 100 миллиардов тенге на 245 тысяч получателей АСП в стране, то каждому бы досталось более 408 тысяч тенге. Однако, как уже упоминалось, малоимущим достанется всего около 4 тысяч тенге в месяц. Большую часть средств будут осваивать не население, а бизнес и посредники.

По информации разработчиков, малоимущие смогут получить скидку только в сумме, не превышающей 25% от общего объема товаров, при предъявлении ваучера. Однако ретейлеры и без этого проекта предлагают похожие скидки всем своим покупателям в рамках различных акций.

Иногда крупные гипермаркеты и торговые сети объявляют скидки для привлечения новых покупателей, а также в честь открытия или какого-либо официального праздника, вплоть до 70%.