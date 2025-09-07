Унесенные ветром - Сапбордистов эвакуировали спасатели на одной из рек в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
7 сентября 2025, 17:26 | Происшествия
Об этом сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в своем телеграм-канале. На пульт экстренной службы 112 поступил звонок, в котором сообщалось о двух отдыхающих, унесенных течением на реке Тобол в селе Береговое района Б. Майлина.
Фото с сайта kostanay.gov.kz
- Прибывшие в кратчайшие сроки на вызов спасатели на лодке добрались до надувной доски для серфинга, на которой находились мужчина и женщина, - рассказали спасатели, - и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.
МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.
