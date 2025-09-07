Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о начале досудебного расследования в отношении Кайрата Кожамжарова, в прошлом высокопоставленного чиновника и экс-депутата сената парламента. Его подозревают в превышении должностных полномочий и легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях, передает Радио "Азаттык".

Фото сената парламента РК

- По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров, — сообщили в ведомстве.

Информация о местонахождении 60-летнего Кожамжарова не приводится.

Кайрат Кожамжаров с 2008 по 2012 год был председателем агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Затем в течение года работал акимом Акмолинской области. В 2013 году был назначен секретарем Совета безопасности. В 2014 году он вновь возглавил антикоррупционное агентство, которое пережило при нем несколько реструктуризаций. С декабря 2017 по март 2019 года Кожамжаров был генеральным прокурором.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев в последний день своего пребывания в должности президента назначил Кожамжарова депутатом сената парламента. В кресле депутата он просидел до января 2023 года. В дальнейшем, при президентстве преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева, назначений не получал.

Как сообщает агентство КазТАГ, прямо сейчас под следствием находятся экс-глава Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев – он арестован на два месяца, а также экс-руководитель службы специальных прокуроров генпрокуратуры Олеся Кексель. Оба они считаются ближайшими приближенными Кожамжарова. Еще один знаковый «кожамжаровец» – бывший агент финансовой полиции Талгат Махатов (по оперативным псевдонимам «Саныч» и «Бетон»), осужденный ранее в качестве заказчика убийства таможенника Медета Жамашева – ключевого свидетеля по «Хоргосскому» делу, недавно получил еще один длительный срок и проведет за решеткой в общей сложности 24 года.

10 июля редакцией в генпрокуратуру и комитет национальной безопасности был направлен открытый запрос по поводу их молчания касательно Кожамжарова. Из ответа генпрокуратуры 27 июля стало известно, что сбор доказательств против кожамжаровцев продолжается.

1 сентября КазТАГ сообщал, что Дуйсенов, который является экс-подчиненным бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова, объявлен в розыск – причем, он далеко не первый кожамжаровец, попавший под следствие в последнее время.