Нарушение экологического законодательства выявили прокуроры в районе Беимбета Майлина: предприятие работало в непосредственной близости от жилых домов.

Иллюстративное фото freepik.com

- Расстояние до ближайших домов составляло всего 350 метров, хотя по санитарным нормам оно должно быть не менее 1000 метров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области. - Во время визуального осмотра с помощью беспилотного летательного аппарата (дрон) была зафиксирована активная работа завода и интенсивное пыление.

По акту прокурорского надзора на предприятие наложили штраф в размере 3 145 600 тенге, который уже оплачен в полном объеме.

Для полного устранения угрозы здоровью населения предприятие обязалось демонтировать или перенести завод на безопасное расстояние.

Процедура находится на контроле прокуратуры района, отметили в ведомстве.

Как стало известно "НГ", речь идет об асфальтобетонном заводе ТОО "Костанай Жолдары", которое расположено в селе Байшуак. Работа предприятия долгое время угрожала здоровью местных жителей, но точный период деятельности завода с саннарушениями неизвестен.

"НГ" надеется, что прокуратура принципиально добьется защиты здоровья жителей.