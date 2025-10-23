Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение санитарных норм в Костанайской области
Нарушение экологического законодательства выявили прокуроры в районе Беимбета Майлина: предприятие работало в непосредственной близости от жилых домов.
Иллюстративное фото freepik.com
- Расстояние до ближайших домов составляло всего 350 метров, хотя по санитарным нормам оно должно быть не менее 1000 метров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области. - Во время визуального осмотра с помощью беспилотного летательного аппарата (дрон) была зафиксирована активная работа завода и интенсивное пыление.
По акту прокурорского надзора на предприятие наложили штраф в размере 3 145 600 тенге, который уже оплачен в полном объеме.
Для полного устранения угрозы здоровью населения предприятие обязалось демонтировать или перенести завод на безопасное расстояние.
Процедура находится на контроле прокуратуры района, отметили в ведомстве.
Как стало известно "НГ", речь идет об асфальтобетонном заводе ТОО "Костанай Жолдары", которое расположено в селе Байшуак. Работа предприятия долгое время угрожала здоровью местных жителей, но точный период деятельности завода с саннарушениями неизвестен.
"НГ" надеется, что прокуратура принципиально добьется защиты здоровья жителей.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.