В Астане прошел матч пятого тура группового турнира отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, в котором национальная сборная Казахстана принимала команду Уэльса.

Ислам Чесноков наносит удар по воротам сборной Уэльса / Фото kazfootball.kz

Сборные уже встречались на старте этого отборочного цикла, и казахстанские футболисты уступили тогда в марте в гостях со счетом 1:3. Перед ответным матчем команда Уэльса с семью набранными очками после четырех матчей занимала второе место в группе «J», а сборная Казахстана, обыграв на выезде команду Лихтенштейна (2:0) и уступив дома команде Северной Македонии (0:1) с тремя очками после трех игр находилась на четвертом месте.

По сравнению с предыдущим домашним матчем более чем на половину поменялся стартовый состав сборной Казахстана, в окончательный список игроков которой вошли и два футболиста «Тобола»: защитник Наурызбек Жагоров и полузащитник Ислам Чесноков.

А на поле стадиона «Астана Арена» с первых минут встречи вышли вратарь Темирлан Анарбеков («Кайрат»), защитники Нуралы Алип («Зенит», Россия), Сергей Малый («Ордабасы») и Алибек Касым («Актобе»), полузащитники Ян Вороговский («Астана»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Рамазан Оразов («Елимай») и Багдат Каиров («Актобе») и нападающие Галымжан Кенжебек («Елимай») Максим Самородов («Ахмат», Россия) и Дастан Сатпаев («Кайрат»).

Багдат Каиров уходит от полузащитника сборной Уэльса Сорбы Томаса / Фото kazfootball.kz

В стартовые минуты гости больше владели мячом, но проводили атаки на относительно невысоких скоростях. Первый опасный момент у ворот сборной Казахстана возник на 15-й минуте, когда после подачи с левого фланга с правого края штрафной площади с близкого расстояния пробил полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон, но Вороговский успел заблокировать удар. Хозяева ответили через четыре минуты ударом с дуги штрафной площади Кенжебека, но вратарь английского клуба «Лидс Юнайтед» Карл Дарлоу в падении перед собой поймал мяч.

А на 24-й минуте Кенжебек грубо сыграл против полузащитника «Фулхема» Харри Уилсона, и гости получили право на штрафной удар от правой боковой линии недалеко от штрафной площади. После подачи Уилсона головой пробил в дальний угол ворот с правого края штрафной площади нападающий «Суонси Сити» Лиам Каллен, но Анарбеков в броске отбил мяч, после чего нападающий «Рексема» Киффер Мур в падении с линии вратарской площадки добил мяч в сетку - 0:1.

До перерыва хозяева сумели создать лишь один опасный момент у ворот соперника. На 39-й минуте Кенжебек на половине поля сборной Уэльса завладел мячом в борьбе с защитником английского клуба «Ноттингем Форест» Неко Уильямсом, вошел слева в штрафную площадь и обводящим ударом пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел в считанных миллиметрах от стойки.

Мяч после удара Серикжана Мужикова со стандарта попал в перекладину ворот сборной Уэльса / Фото kazfootball.kz

В перерыве матча состоялось чествование Асхата Тагыбергена и Александра Марочкина, завершивших карьеру в национальной сборной. А ровно через шесть минут после возобновления игры вновь воротам гостей угрожал Кенжебек. После перевода с правого фланга мяч на левом краю отбил пяткой Уильямс, но его подхватил казахстанский нападающий и метров с четырех от линии штрафной площади пробил по воротам.

Вратарь гостей в прыжке лишь кончиками пальцев задел мяч, но этого было достаточной чтобы тот затем попал в перекладину ворот и вылетел за пределы поля. А на исходе часа игры тот же Кенежебек, ворвавшись в штрафную площадь, пробил рядом с ближней штангой. На 65-й минуте он уступил место на поле Чеснокову.

На 72-й минуте Сатпаев с левого края своей половины поля сделал длинную диагональную передачу на ход Чеснокову, который вошел справа в штрафную площадь гостей и откатил мяч назад подоспевшему Каирову. Тот в касание сделал прострел низом во вратарскую площадку на набегавшего Ворговского, но его в последний момент опередил защитник английского клуба «Кардифф Сити» Дилан Лоулор и в падении выбил мяч.

Через три минуты опасно пробил справа в ближний угол ворот ворвавшийся в штрафную площадь гостей Самородов, но вратарь в падении отбил мяч на угловой. На 81-й минуте вместо получившего травму капитана команды Алипа на поле вышел Улар Жаксыбаев («Ордабасы»). Через две минуты Ворговский от боковой линии со своей половины поля сделал длинную передачу по левому краю Чеснокову. Полузащитник «Тобола» убежал от защитника английского «Сандерленда» Криса Мефама, на линии штрафной площади грудью скинул мяч себе на ход и пробил в ближний верхний угол ворот. Однако мяч пролетел над перекладиной.

На 86-й минуте в составе сборной Казахстана произошла тройная замена, и на поле вместо Оразова вышел Серикжан Мужиков («Окжетпес»), вместо Самородова - Даурен Жумат («Окжетпес») и вместо Сатпаева - Оралхан Омиртаев («Актобе»).

Сборная Казахстана в концовке матча атаковала большими силами, и уже на пятой добавленной минуте пытавшегося ворваться в штрафную площадь Чеснокова на ее дуге сбил вышедший на замену защитник «Суонси Сити» Бенджамин Кабанго. Со стандарта по воротам пробил Мужиков, но мяч попал в перекладину ворот у правой крестовины, и хозяевам так и не удалось избежать поражения.

Следующий матч группового этапа сборная Казахстана проведет в ночь с воскресенья, 7 сентября, на понедельник, 8 сентября, на выезде с командой Бельгии.