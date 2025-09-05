Жертв и пострадавших нет - О ликвидации степного пожара на площади 150 тыс. га сообщили в Костанайской области
Благодаря слаженным действиям всех участников удалось не допустить распространения огня на населенные пункты, сообщили в областном оперативном штабе по ликвидации ЧС. Жертв и пострадавших нет.
"Несмотря на сложные погодные условия (порывистый ветер), пожар удалось локализовать и ликвидировать. К тушению были привлечены силы и средства подразделений МЧС, акимата, местных исполнительных органов, второго спасательного батальона, воинских частей территориальной обороны, национальной гвардии, академии полиции, а также лесного хозяйства". - говорится в сообщении.
По данным областного оперативного штаба, на открытой территории произошло загорание сухой травы на площади 150 000 га.
Всего было задействовано более 550 человек и около 80 единиц техники. Координацию действий на месте осуществляли заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков и временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Назарали Селимов.
Ранее сообщалось, что пожар выявили с помощью космического мониторинга. Загорелась сухая трава на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района.
Фото предоставлено штабом по ликвидации ЧС
