Отдельные очаги горения сухостоя сейчас наблюдаются в Камыстинском и Наурузмском районах. При этом на двух участках между селами Уркаш и Дружба огонь удалось локализовать. Об этом сообщает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС. Отмечается, что на данный момент угрозы населенным пунктам и ближайшим лесам нет.

- К работам привлечено более 550 человек личного состава и порядка 80 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Академии МВД, а также воинские части территориальной обороны и национальной гвардии, - говорится в сообщении. - Для мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат. Для тушения степного пожара и проведения аэровизуального обследования с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», которым выполнено 16 водосбросов общим объемом около 48 кубических метров. Тушение продолжается.

В оперштабе отметили, что ситуация находится подконтролем министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Ранее сообщалось, что пожар выявили с помощью космического мониторинга. Загорелась сухая трава на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района.

Фото предоставлено сотрудниками оперативного штаба по ликвидации ЧС