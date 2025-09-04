Пожар выявили с помощью космического мониторинга, пояснили в телеграм-канале 112 KZ. Загорелась сухая трава на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района.

- Тушение осложняется сильным порывистым ветром, однако совместными действиями пожарных подразделений и местных исполнительных органов осуществляется опашка кромки очага пожара для дальнейшего предотвращения распространения огня, - говорится в сообщении. - К ликвидации степного пожара привлечены силы и средства ДЧС региона, местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Для оперативного мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат.

Работы по ликвидации продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Фото - кадры из видео телеграм-канала 112 KZ