"Тушение осложняется" - Степь горит между селами двух районов в Костанайской области
Диас СУЛЕЙМЕН
Пожар выявили с помощью космического мониторинга, пояснили в телеграм-канале 112 KZ. Загорелась сухая трава на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района.
- Тушение осложняется сильным порывистым ветром, однако совместными действиями пожарных подразделений и местных исполнительных органов осуществляется опашка кромки очага пожара для дальнейшего предотвращения распространения огня, - говорится в сообщении. - К ликвидации степного пожара привлечены силы и средства ДЧС региона, местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Для оперативного мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат.
Работы по ликвидации продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Фото - кадры из видео телеграм-канала 112 KZ
