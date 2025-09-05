Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы победил в 1/4 финала юниорского турнира Большого шлема в США, передаёт Tengri Sport.

Фото: instagram.com/ktf.kz

17-летний представитель Казахстана в битве за полуфинал разгромил 15-ю ракетку мира среди юниоров россиянина Тимофея Дерепаско. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 в пользу Зангара.

Отметим, что ранее никто из представителей страны не доходил до такой высокой стадии юниорского US Open.

На пути к историческому триумфу 54-й номер юниорского рейтинга выбил Оскари Палданиуса из Финляндии (8-я ракетка мира) и поляка Алана Важного (13-я ракетка мира).

В следующем раунде Зангар Нурланулы встретится с победителем противостояния Ивана Иванова из Болгарии (лучший теннисист мира среди юниоров) и немца Максима Шонхауеса.

А в турнире среди женщин в четваерг прошли полуфинальные матчи, в которых Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу, а Аманда Анисимова выбила Наоми Осаку.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Пегула (США, 4) — 2:1 (4:6, 6:3, 6:4);

Наоми Осака (Япония, 23) – Аманда Анисимова (США, 8) — 1:2 (7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6).

Финальный матч US Open - 2025 между Соболенко и Анисимовой состоится в ночь с 6 на 7 сентября.