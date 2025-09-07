В каких районах Костаная будут отключать свет на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети со 8-го по 12 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в девяти районах областного центра.
ТП – 610 (работы на ВЛ)
с 8 по 12 сентября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая, 114, ул. Садовая, 1 "Б".
Частный сектор: ул. Садовая, 100 "В", 110/4, 114, 100/3, 75/9, ул. Центральная, 3, 1/1-1/3, 2/1-2/9, 17/1, ул. Воинов-Интернационалистов, 16/7, 17/2, 17/3, ул. 2-я Центральная, 1-14, 16/1.
КТП – 805 (работы на ВЛ)
8 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор: кв. 44, 45, 46 – д. 45/1-45/22, 46/1-46/9, 44/1-44/25, кв. 47, 48, 54 - д. 48/1-48/16, 54/1-54/24, 47/1-47/8.
КТП – 803 (работы на ТП)
8 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00
Ресторан «Ханзада».
Частный сектор: кв. 58,59 – д. 58/2-28/29, 59/1-59/29.
КТП – 570 (работы на ВЛ)
с 8 по 12 сентября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Белоснежка».
Частный сектор: 1,2,3,4, 5 Челябинская.
ТП – 569 (работы на ВЛ)
8 и 9 сентября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Белоснежка», ТОО «ДК «ЖукАгро», ТОО «Цвет-Сервис», магазин «Росзапчасти», АЗС «Трудовая», «Гелиос № 6», гаражи «Пилот», «Рубин».
Спальный сектор: ул. Карбышева, 43 "Б", 43 "В", 45.
Частный сектор: 1, 2, 3, 4, 5-я Челябинская.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
8 сентября с 10:00 до 14:00
Казтелеком, ИП Нарымбаев, мастерская-СТО, поликлиника, почта № 12, магазин «Колокольчик», «Жанар», «Новинка», «Феникс», ИП Умирбаев, ТОО «КапиталлГруппСоюз», база ТТС.
Частный сектор: К.Маркса, 2-90, ул. Дружбы, 1-51, ул. Рудненская, 8-20, 12/1,12/2, ул. Мира, 8-28, ул. Тепличная, 4-16, ул. Парковая, 1-38, ул. Ленина 2-55, ул. Набережная, 1-49, ул. Гоголя, 2-24, ул. Целинная, 1-37.
ТП – КНС № 8 (работы на ТП)
10 сентября с 10:00 до 18:00
База «Мегаэнергоэкспертиза», ТОО «Мибеко», штрафстоянка, ИП Цуроева, ИП Снигирев, ИП Калоян, ТОО «АлтынЖол».
ТП – Школа (ул. Узкоколейная) (работы на ТП)
11 сентября с 10:00 до 18:00
Школа № 25,ТОО «Фаворит Голд», ТОО «ГрупСтройСервис», ТОО «ТрансГазМетан», ИП Гусейнов, ИП Ахметов, ИП Абдрахманов, ИП Безвесельный, ИП Кулешов, ИП Петренко, ИП Мухамедова, ТОО «Самониен», ИП Хусаинов, ИП Молдыбаев.
Частный сектор: ул. Титова, 21, ул. Узкоколейная, 3-29, 21/1, 21/2, 13/1, 2/3, 2/4.
ТП – Котельная (ул. Узкоколейная) (работы на ТП)
12 сентября с 10:00 до 18:00
ГЭК-15, ТОО «Автосервис», ТОО «Эталон», ИП Бримжанов, ИП Тойжанова, ИП Хусаинова.
Частный сектор: ул. Поповича, 2-20, 2/1, 2/2, 1/1-1/5, 8/11, ул. Титова, 1-20, 15/1, 1/1.
