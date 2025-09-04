По словам жильцов многоэтажки, деревья защищали двор от пыли, а вырубили их, потому что мешали газовой трубе частного дома. Они требовали от рабочих предоставить разрешение на вырубку, но безуспешно.

- Товарищ, который купил этот (частный - «НГ») дом, начал сразу хозяйничать, - рассказывает корреспонденту «НГ» жительница дома № 63 по ул. Павлова Раиса УТЕГЕНОВА. - Хочет мусорку к нам во двор поставить. В субботу начали пилить деревья. Обосновывают чем? Что газовой трубе мешают. Этой трубе 150 лет, деревья много лет растут - никому не мешали.

По совету службы Ikomek Утегенова вызвала участкового инспектора полиции.

- Когда стали выяснять, прекратили вырубку, - продолжила она. - Участковый сказал, что у него (соседа - «НГ») столько знакомых, что мы не пробьемся. Такое ощущение, что этот товарищ потихонечку захватит нашу территорию, вот мы чего боимся. Поэтому кондоминиум хотим срочно оформлять, чтоб хотя бы какие-то права иметь на нашу землю.

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото автора