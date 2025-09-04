Больше половины прошедших через центры поддержки жертв домашнего насилия в области - дети, их было помещено 31. Женщин было 20, а мужчина - 1. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Мадина ВАЛИЕВА сегодня, 4 сентября, на брифинге в РСК.

Кадр трансляции брифинга

- Сейчас в департаменте полиции работают 62 сотрудника, которые занимаются вопросом семейно-бытового насилия, - пояснила она. - В целях обеспечения эффективной и гуманной работы с пострадавшими от насилия функционируют 3 специализированные комнаты для допроса женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию. В области функционируют 3 центра комплексной поддержки жертв, пострадавших от насилия. Здесь пострадавшим оказывают всестороннюю помощь: психическую, юридическую и социальную. Обеспечиваются временным проживанием, питанием и предметами первой необходимости.

С начала года в полицию дел поступило более 3 000 сообщений о семейно-бытовых конфликтах.

- Для сравнения с аналогичным периодом в прошлом году - было более 4 000. - отметила Валиева. - Однако вызывает обеспокоенность рост повторных обращений - в том году их было 678, в этом году 791.

Чтобы выявить основные причины конфликтов в семье, сотрудники департамента полиции опросили около 1 800 человек.

- Анализ анкетирования позволил установить, что основными причинами являются алкогольная зависимость и совместное распитие, ревность, социальная необустроенность, лудомния и споры по опеке над детьми, - пояснила Мадина Валиева. - По результатам анализа 1 219 семпей отнесены к зоне небольшого риска, 453 - к средней, 95 семей - к зоне высокого риска. Всем оказана необходимая помощь.

Для пострадавших от бытового насилия работают телефоны доверия - 111, 150 и 55-81-29.