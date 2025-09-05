По словам родителей, фонд с 2022 года помогал закупать незарегистрированные лекарства, однако в мае этого года сообщил об отсутствии средств и перенаправил финансирование в другие проекты.

Семьи детей с мышечной дистрофией Дюшенна пытались встретиться с руководством «Қазақстан халқына», чтобы обсудить обеспечение орфанными препаратами: Элевидис, Касимерсен, Этиплерсен и Голодирсен.

Попытки обратиться напрямую в крупные государственные компании также не дали результата: там отвечали, что благотворительные средства перечисляются только через фонд.

Пост председателя правления фонда сейчас занимает Лаззат Чинкисбаева. Родители из разных регионов приезжали в Астану, чтобы встретиться с ней лично, но, по их словам, никто из руководства к ним так и не вышел. Позже они увидели в интернете фото Чинкисбаевой в дорогом наряде, что вызвало еще больше вопросов.

«Она в Кызылорду поехала на какое-то мероприятие. Видимо, с выступлением. Но родители заметили брендовую одежду - пиджак и брюки. Какая должна быть зарплата, если только выход стоит миллионы? Это вызывает вопросы», - рассказала основатель и директор общественного фонда «Өмірге сен» Сабиля Шугелова.

По информации на официальных сайтах брендов, черные шелковые брюки Fendi стоят 1300 фунтов стерлингов (около 940 тысяч тенге), а пиджак от Miu Miu - 2,4 млн тенге по текущему курсу.

Корреспондент NewTimes.kz обратился в пресс-службу фонда «Қазақстан халқына» за разъяснением. Там заявили, что одежда руководителя — «реплики турецкого производства».