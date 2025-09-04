Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноты номиналом 500 тенге и 20 000 тенге нового дизайна, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

О планах по выпуску новых банкнот регулятор рассказал в своём ответе на официальный запрос редакции.

"В четвёртом квартале 2025 года в обращение поступят банкноты номиналом 500 тенге нового образца, а в 2026 году — банкноты номиналом 20 000 тенге", - сообщили в Нацбанке.

Напомним: о планах заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге на новые Нацбанк рассказывал ещё в начале 2024 года.

Так будет выглядеть новая банкнота номиналом 500 тенге из серии "Сакский стиль".

Предоставлено Нацбанком

А так будет выглядеть новая купюра номиналом 20 000 тенге из той же серии.

Предоставлено Нацбанком

Дизайн новых банкнот основан на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

Напомним: первыми в новой серии стали купюры номиналом 5000 тенге, выпущенные в 2023 году.

В июне 2024 года года в Казахстане были выпущены новые купюры номиналом 10 000 тенге. В конце того же года в обращение поступили новые купюры в 2000 тенге.

С 28 марта Национальный банк Казахстана выпустил в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна. В массовое обращение данные банкноты поступят во втором полугодии 2025 года.