Фото Depositphotos

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала совместное заявление четырёх казахстанских банков по информации прокуратуры Акмолинской области о причастности их сотрудников к делу ОПГ.

2 сентября прокуратура Акмолинской области сообщила, что завершила расследование по делу ОПГ, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных кредитов. По данным следствия, в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны, среди них – банковские работники.

В ответ на это банки заявили, что не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами расследования.

"В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по делу. На текущий момент банкам неизвестны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам этого уголовного дела. После получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, все банки готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов", – говорится в заявлении.

В нём подчёркивается, что банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами. Банки призвали органы прокуратуры взвешенно подходить к публичным заявлениям "на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов".



