В документе отмечается, что действующий механизм не всегда отражает реальное финансовое положение семей: нередко предоставляются неполные или недостоверные сведения, не учитываются обязательные расходы (лечение, аренда жилья, транспорт, обучение).

В 2024 году было выявлено 3 131 случай предоставления ложных данных, 420 случаев сокрытия доходов и 5 982 отказа от проверки материального положения.

Согласно предложению, при определении права на АСП будут учитываться: наличие банковских займов или микрокредитов свыше двукратного прожиточного минимума за квартал на каждого члена семьи; расходные операции по счетам выше черты бедности; депозиты свыше 200 МРП (за исключением ипотечных). Также ограничат владение более чем одним автомобилем, кроме многодетных и семей с детьми-инвалидами.

В Минтруда считают, что учет как реальных доходов, так и расходов граждан позволит более точно определять уровень их нуждаемости.

«Предлагаемые меры обеспечат повышение адресности социальной помощи: средства будут направлены действительно нуждающимся в социальной поддержке, исключается выплата АСП обеспеченным гражданам, что делает механизм более справедливой», – указывается в документе.

При этом в Министерстве ожидают, что принятие этих норм может повлечь негативную реакцию со стороны лиц, получивших банковские займы и микрокредиты в квартале, предшествующем обращению; снизить мотивацию к накоплениям и претенденты на АСП будут намеренно избегать сбережения, чтобы не потерять право на пособие, а граждане в целом могут перейти на наличные средства.

По итогам 2024 года АСП получили около 78,1 тыс. семей, или 413,7 тыс. человек.