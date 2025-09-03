Министерство внутренних дел Казахстана собирается чистить свои ряды от «предателей» после задержаний в Жамбылской области, заявил глава ведомства Ержан Саденов. Об этом сообщает КазТАГ.

«Полицейский должен защищать население. А тут получается предатель. Я вам уже сказал неоднократно: с предателями у нас разговор короткий. Есть факты (в Жамбылской области – КазТАГ). По всем этим нарушениям мы возбудим уголовные процессы. А как сами знаете, я комментировать уголовное производство не могу. Я, да, говорю, есть факты, в том числе и в Жамбылской области. Несколько фактов было. Мы по ним работаем. И дальше будем продолжать чистить свои ряды», - сказал Саденов в кулуарах мажилиса в среду.

Министр МВД не согласился, что задержания в Жамбылской области носили массовый характер.

«При этом я не хочу даже на статистику опираться. Тем не менее по сравнению с прошлым годом, допустим, у нас снижение», - добавил Саденов.

Напомним, 30 августа экс-замначальника департамента полиции задержали в Жамбылской области.

Кроме того, 8 августа уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что уголовное дело по факту удержания детей в рабстве возбуждено в Жамбылской области.

Позже стало известно, что задержан подозреваемый в удерживании детей в рабстве в Жамбылской области, а министр внутренних дело Ержан Саденов взял дело на личный контроль.

10 августа КазТАГ сообщал, что по поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана специальная рабочая группа для изучения обстоятельств дела о удерживании детей в рабстве.

28 августа расследование уголовного дела о вовлечении детей в рабство было завершено.

Источник фото: Gov.kz