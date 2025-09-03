В Бельгии, в городе Ронсе, прошел чемпионат мира пара велоспорту на шоссе (UCI Para-cycling Road World Championships), который является главным стартом года для пара атлетов-велосипедистов.

Павел Бабенко на чемпионате мира по пара велоспорту на шоссе

В чемпионате, прошедшем под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI), приняли участие около 350 спортсменов из 51 страны, в том числе и из Казахстана.

Нашу страну на этих соревнованиях представляли спортсмены, выступавшие и в категории «В» среди спортсменов с нарушением зрения, и в категории «С» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В категории «С» в единственном числе Казахстан представлял Павел Бабенко из Костаная при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. Это право он завоевал на прошедшем в феврале в Таиланде чемпионате Азии по пара велоспорту, где, выступая в спортивном классе «С4», занял второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20,56 км и стал бронзовым призером в групповой гонке на 64,2 км.

В Ронсе костанайский велосипедист выступил также в двух гонках: в индивидуальной на 23,2 км - Men's C4 Time Trial и в групповой на 92,4 км - Men's C4 Road Race.

Организаторы постарались сделать эти престижные соревнования незабываемыми, превратив гонки пара атлетов в настоящий спортивный праздник, привлекший внимание не только жителей Ронсе, но и многочисленных средств массовой информации и мировой спортивной общественности.

В индивидуальной гонке на 23,2 км Павел Бабенко показал 19-й результат. Тройку же призеров в этой гонке составили представители Франции прошлогодний победитель Маттис Лебо, серебряный и бронзовый призер Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) Гатьен Ле Руссо и чемпион Паралимпиады-2020 в Токио (Япония), трехкратный чемпион мира UCI по пара велоспорту на шоссе Кевин Ле Канфф.

В групповой гонке костанаец стал 17-м, а первыми на финише были те же французские пара атлеты Маттис Лебо и Кевин Ле Канфф, показавшие одинаковый результат - 2 часа 12 мин. 4 сек., и серебряный призер Паралимпиады-2024, двукратный чемпион мира UCI по пара велоспорту на треке Арчи Аткинсон из Великобритании.

В свободное от стартов время Павел Бобенко с помощью своего «железного коня» знакомился с городом Ронсе (Бельгия)

Участие в чемпионате мира - это один из шагов Павла Бабенко к его мечте. Он хочет выступить на XVIII Паралимпийских летних играх, которые пройдут ровно через три года, в 2028 году, в Лос-Анджелесе (США). А для этого предстоит много работы и, главное, участие в лицензионных соревнованиях, на которых начисляются рейтинговые очки. А мировой рейтинг пара атлетов является главным критерием для получения олимпийской лицензии.

Очередные очки завоеваны в бельгийском Ронсе, и будем надеяться, что Павлу Бабенко, занимающему в рейтинге UCI Men Elite C4 - Road Para Ranking пятую строчку, хватит здоровья для осуществления им олимпийской мечты. И при поддержке спортивных организаций области и республики ему это вполне по силам.

Фото из личного архива Павла БАБЕНКО

