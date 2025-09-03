Новости

ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай – Рудный: пострадали три человека

Диас СУЛЕЙМЕН

3 сентября 2025, 11:50 |  Происшествия

Оба транспортных средства выехали в сторону Рудного, сообщают в пресс-службе департамента полиции области. Авария произошла в результате маневра - разворота.  В результате травмы получили трое пассажиров.

- По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный полицией собраны материалы для дальнейшего расследования, - отметили в пресс-службе. - Процессуальное решение будет принято после уточнения всех обстоятельств и проведения экспертизы. 

В пресс-службе управления здравоохранения области "НГ" пояснили, что пострадавшие проходят амбулаторное лечение по месту жительства. 

Фото пресс-службы ДП области