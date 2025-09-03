ДТП с пассажирским автобусом № 120 на трассе Костанай – Рудный: пострадали три человека
Диас СУЛЕЙМЕН
3 сентября 2025, 11:50 | Происшествия
Оба транспортных средства выехали в сторону Рудного, сообщают в пресс-службе департамента полиции области. Авария произошла в результате маневра - разворота. В результате травмы получили трое пассажиров.
- По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный полицией собраны материалы для дальнейшего расследования, - отметили в пресс-службе. - Процессуальное решение будет принято после уточнения всех обстоятельств и проведения экспертизы.
В пресс-службе управления здравоохранения области "НГ" пояснили, что пострадавшие проходят амбулаторное лечение по месту жительства.
Фото пресс-службы ДП области
