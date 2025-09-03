Старт очередного чемпионата Казахстана по футзалу состоится уже 4 сентября. А по сложившейся в последние годы традиции сезон открывается матчем за Суперкубок РК и первым этапом Кубка РК.

Жеже и Ерсултан Сагындыков пробиваются к воротам «Актобе» / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Как и в прошлом году, в первом матче сезона за Суперкубок Казахстана, прошедшем в Уральске на паркете «Жайык Арены», встретились чемпион страны «Кайрат» и обладатель Кубка РК «Семей». В этом поединке лучшими в составах обеих команд были вратари, а благодаря единственному голу клуб из Алматы стал десятикратным обладателем Суперкубка РК.

Сразу после розыгрыша первого трофея в Уральске и в Талдыкоргане стартовал групповой этап Кубка Казахстана, в котором 16 команд-участниц были разделены на четыре группы.

Рудненский «Аят» попал в группу «C», где его соперником были «Жетысу» (Талдыкорган), «Алатау» (Алматинская область) и «Тулпар» (Караганда).

Группу «А» составили «Кайрат» (Алматы), «Елим-ай» (Кокшетау), «Ордабасы» (Шымкент) и «Каспий» (Актау). В группе «B» играли «Актобе» (Актобе), «Омега» (Тараз), «Астана» (Астана) и «Атырау» (Атырау), а в группе «D» - «Семей» (Семей), «Байтерек» (Уральск), «Искандер» (Хромтау) и «Караганда» (Караганда).

Матчи групп «A» и «D» прошли в Уральске, а матчи групп «B» и «C» - в Талдыкоргане.

Накануне сезона состав «Аята» пополнил 22-летний бразильский голкипер Джексон Сант'Анна, выступавший до приезда в Казахстан за клуб «Жоасаба» в Национальной лиге Бразилии.

Новичок «Аята» бразильский голкипер Джексон Сант'Анна / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Перед участием в Кубке РК рудничане выступили в международном турнире «На призы Тюменской области», на который они отправились почти молодежным составом. Из опытных игроков в команде были только Антон Рындин, Ерсултан Сагындыков, Азат Валиуллин и Андрей Графский, а остальной состав полностью состоял из юных воспитанников клуба.

В турнире приняли участие шесть команд. На групповом этапе подопечные Василия Смолина одержали победу над ПМФК «Сибиряк» со счетом 3:2 и уступили хозяевам турнира МФК «Тюмень» - 2:5.

В матче за третье место рудничане встретились со второй командой другой группы - «Новой Генерацией» и, потерпев поражение со счетом 0:3, заняли четвертое место.

На Кубке Казахстана «Аят» в стартовом матче группового этапа на паркете талдыкорганского Дворца спорта «Жастар» разгромил «Тулпар» - 6:1 (3:1). Дублем отметился Андрей Графский, на 55-й секунде открывший счет и на 35-й минуте поставивший точку в матче. Также отличились в матче Жеже (5-я минута), Азат Валиуллин (13-я минута), Антон Рындин (25-й минута) и 16-летний игрок молодежной сборной Казахстана Заур Гайдаржи (26-я минута), забивший первый гол за основную команду «Аята».

Во второй встрече «Аят» провел три безответных мяча в ворота «Жетысу» - 3:0 (0:0). Авторами голов стали Жеже (22-я минута), Нурмухаммед Исмайлов (26-я минута) и оформивший свой дебютный гол за «Аят» Джексон Сант'Анна (37-я минута).

Завершили групповой этап рудничане победой над «Кызылордой» - 5:1 (2:1). Голы у «Аята» в этом матче на счету 19-летнего дебютанта команды Семена Тарасенко (6-я минута), Валиуллина (7-я и 35-я минуты), Егора Митюшева (30-я минута) и Жеже (40-я минута).

После группового этапа в этих же городах состоялись четвертьфинальные поединки. На этой стадии «Аят» занявший первое место в группе «С», встречался со второй командой группы «В» «Актобе».

Как и ожидалось, игра получилась равной. В первом тайме лучше смотрелся клуб из Актобе, а лучшим на паркете был новичок «Аята» - голкипер Джексон Сант'Анна. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Актобе», в составе которого отличились Алишер Сарсенбаев, открывший счет на 7-й минуте, и Асхат Кульбаев, забивший перед перерывом. А мяч в воротах актобинского клуба побывал на 8-й минуте после удара Валиуллина и рикошета от ноги нападающего «Актобе» Егора Нулета.

Во втором тайме на площадке доминировал «Аят», и уже пришлось потрудиться вратарю «Актобе» Канату Жеткирбаеву, который был бессилен на 24-й минуте, не сумев отразить мяч после удара головой Сагындыкова, сыгравшего на добивании. За семь минут до окончания матча защитник «Актобе» Нурканат Бактияров вывел свою команду вперед - 3:2. Сравнять счет и спасти «Аят» от поражения мог Жеже, но он не сумел реализовать дабл-пенальти на последних секундах матча.

Таким образом, в полуфинал вышел «Актобе», соперником которого будет «Кайрат». Вторую полуфинальную пару составили «Семей» и «Атырау». «Финал четырех» Кубка РК сезона-2025/2026 пройдет 27 и 28 декабря.

А в чемпионате Казахстана по футзалу «Аят» проведет первые матчи 5 и 6 сентября в Рудном, где его соперником будет «Байтерек».