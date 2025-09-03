Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресекли канал распространения синтетического наркотика a-PVP - опасного психостимулятора, известного в народе как "соль" или "скорость". Об этом сегодня, 3 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

"Два друга 19 и 21 лет, решили сыграть в опасную игру - с риском, веществами и законом. Но их история быстро закончилась - с обыском, наручниками и уголовным делом", - говорится в сообщении.

В арендованной квартире костанайцев нашли: два вида порошка - белого и бежевого цвета, с характерным запахом; электронные весы; упаковочные зип-пакеты и изоленты. Экспертиза подтвердила: это синтетика a-PVP, почти 355 граммов.

Возбуждено дело по факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. 19-летний подозреваемый содержится в ИВС, причастность второго проверяется.

"Синтетические наркотики не просто «игра с веществом», а прямая дорога к тюрьме и трагедиям. А если вас приглашают «подзаработать на закладках» - не соглашайтесь, это уголовное преступление, и «быстрые деньги» заканчиваются быстрее, чем вы успеете открыть зип-пакет", - напомнили в полиции.

Фото пресс-службы ДП