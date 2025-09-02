В Костанае с 1 сентября изменили график движения автобусов на ряде маршрутов, чтобы сократить расходы бюджета примерно на 900 млн тенге в год и при этом не повышать тариф на проезд.

Но уже в первые дни новая схема привела к транспортному коллапсу: автобусы переполнены, некоторые водители не берут пассажиров на остановках.

По просьбе СМИ сегодня, 2 сентября, акимат Костаная опубликовал график оптимизированных автобусных маршрутов.

Графики изменились на маршрутах №№ 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27 и 120.



Напомним, что еще в конце августа, на брифинге в акимате Костаная обещали, что опубликуют этот график.

Получается, что все это время пассажиры были вынуждены пользоваться общественным транспортом, не имея актуальной информации о расписании.

Cкриншоты предоставлены акиматом Костаная