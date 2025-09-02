За лето 2025 года казахстанцы проехали по платным трассам более 24 миллионов раз, передаёт Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

По данным "КазАвтоЖола", в восьми регионах страны ведется ремонт более 2 тысяч километров республиканских дорог.

Самые популярные платные трассы этим летом

Алматы – Конаев – Талдыкорган (5,4 миллиона поездок)

Шымкент – Тараз – Кайнар (более 5,1 миллиона поездок)

Шымкент – граница с Узбекистаном (2,66 миллиона поездок)

Астана – Темиртау (1,44 миллиона поездок)

Астана – Щучинск (1,36 миллиона поездок)

Костанай – Денисовка (843 тысячи поездок)

выезды к границе с России (более 700 тысяч поездок)

Алматы – Хоргос (696 тысяч поездок)

Павлодар – Семей – Калбатау (448 тысяч поездок)

В Казахстане до конца года по мере завершения ремонтных работ планируется сделать платными еще 29 участков протяженностью 6,2 тысячи километров.

Помимо этого, Министерство транспорта предложило освободить от платы за проезд по дорогам, где зафиксированы дефекты, влияющие на безопасность движения. Сообщалось, что новые правила могут вступить в силу в июне 2025 года.

Отмечается, что, если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет.