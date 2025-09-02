Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек отказался переходить на казахстанский мессенджер Aitu, потому что это инициатива правительства, а он избранник народа, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

Когда Базарбека спросили про переход на мессенджер Aitu, он ответил, что депутатов "никто не обязывал пользоваться приложением Aitu".

"Никто никого обязать пользоваться этим приложением не может. Мы, депутаты, избранные народом: никто, кроме народа и спикера Мажилиса, обязывать нас что-то делать не может. Если они в правительстве какое-то приложение подготовили, они могут обязать только членов правительства и министерств. А мы, депутаты, подотчётны только народу. Всё. Правительство не может нам что-то диктовать", - заявил Базарбек в кулуарах правительства, где сегодня состоялось открытие новой сессии Парламента.

Как отметил вице-министр цифрового развития Ростислав Коняшкин, перед переходом на Aitu министерство изучило другие мессенджеры и площадки.

"На самом деле требование об использовании в госкоммуникациях продуктов и систем, серверы которых находятся на территории страны, - это не новое требование. Мы сейчас понимаем, что Aitu на данный момент - единственная подготовленная платформа, которую можно использовать в коммуникациях", - сказал вице-министр.

Aitu — казахстанская цифровая платформа, запущенная в 2018 году. Она совмещает функции мессенджера, социальной сети и платёжного сервиса: позволяет обмениваться сообщениями и звонками, создавать группы и каналы, пользоваться мини-приложениями, совершать переводы, оплачивать услуги и налоги, а также получать доступ к государственным сервисам.

Напомним: Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта поручил правительству проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер Aitu.

Позднее казахстанским чиновникам дали срок для перехода на новый мессенджер. Госорганы один за другим стали открывать чаты и каналы в новом мессенджере. При этом о депутатах речи не было. Недавно стало известно, что в Казахстане планируют создать отдельную версию мессенджера Aitu для госслужащих.