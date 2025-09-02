Председатель Национального банка Тимур Сулейменов категорически отрицает, что курс доллара в этом году может достичь 1000 тенге, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В кулуарах совместного заседания палат Парламента журналисты поинтересовались у главы Нацбанка, достигнет ли доллар отметки в 1000 тенге до конца 2025 года.

"Нет, ни в коем случае. Сама постановка этого вопроса как бы из области теоретических изысканий", — отметил Сулейменов.

Таким образом, глава Нацбанка заверил, что оснований ожидать роста курса до таких значений в ближайшее время нет.

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) прогнозировали, что к началу сентября курс доллара будет на уровне 541,7 тенге, а через год - 573,0 тенге.

Напомним: ранее премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос журналистов о курсе тенге и ожиданиях девальвации. По его словам, курс формируется исключительно на рыночных принципах и на данный момент нет факторов, которые могли бы привести к его резким колебаниям.

"Курс у нас формируется на основе рыночных факторов, какого-либо вмешательства со стороны Национального банка не осуществляется. На сегодняшний день, по нашим оценкам и оценкам большинства серьёзных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет", - подчеркнул глава правительства.