С 1 сентября по 1 ноября 2025 года казахстанцы могут выбрать или сменить поликлинику первичной медико-санитарной помощи. Те, кто подаст заявку сейчас, начнут получать услуги в новой медорганизации с 1 января 2026 года (при наличии у нее договора с Фондом социального медицинского страхования), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Кто может прикрепиться

граждане Республики Казахстан;

иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство в РК;

трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.

Как подать заявку

онлайн через портал eGov.kz (рассмотрение - 1 рабочий день);

лично в выбранной поликлинике.

Важно: открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.

Нужно ли заново прикрепляться, если все устраивает

Нет. Если вы не меняете медорганизацию, повторная подача заявления не требуется.

Семейный подход

Система ПМСП строится на принципе семейного наблюдения. Рекомендуется прикреплять всех членов семьи к одному участковому врачу - так проще вести историю болезни и организовывать помощь.

Поликлиника не по месту жительства

Рекомендуется выбирать учреждение в шаговой доступности (15–20 минут пешком) - это важно для выездной помощи на дом. В целом прикрепление допускается в пределах своего населенного пункта.

Когда могут отказать

в заявлении указаны недостоверные данные;

фактическое проживание в другом населенном пункте;

в поликлинике превышен лимит прикрепленных пациентов;

для ребенка не предоставлены необходимые документы.

Нормативы нагрузки

врач общей практики — до 1 700 человек;

участковый терапевт — до 2 200 взрослых;

участковый педиатр — до 500 детей 0–6 лет или до 900 детей 0–14 лет.

Смена поликлиники вне кампании

Возможна 1 раз в год по праву свободного выбора, а также при смене места жительства, работы или учебы, при переезде в другой населенный пункт, либо при ликвидации/реорганизации прежней поликлиники.

Масштаб кампании

В 2025 году участвуют 694 организации ПМСП. Их число растет, чтобы сделать помощь доступнее рядом с домом.

Куда обращаться с вопросами

официальный сайт Фонда: msqory.kz;

мобильное приложение Qoldau 24/7 ;

; чат-бот SaqtandyryBot в Telegram;

в Telegram; Единый контакт-центр: 1414.

