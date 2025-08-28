В течение лета читатели сообщали "НГ" о том, что невозможность попасть на приём в детский стоматологический центр «Стоматоша» (ул. Шақшақ Жәнібек батыра, 16, бывшая Уральская) - очередь приходится занимать с ночи, а ожидание приёма длится месяцами.

Наша читательница Гульмира пишет, что столкнулась с этой ситуацией еще весной:

- В регистратуре говорят, что врачи в отпуске, плюс лето, поэтому так. Но ведь такая ситуация длится, как минимум, с весны этого года. Практически ежедневно в 20:00 уже туда машины подъезжают чтобы занимать очередь. Я в первый день сначала не поверила. Думала, шутят, что ночуют. Пока сама в первый раз приехала в 5 утра - и была даже не первая, а девятая по очереди!

По словам жительницы Костаная Любовь ИДРИСОВОЙ, попасть на приём практически невозможно.

Любовь Идрисова (слева) пытается получить комментарий у сотрудника регистратуры



- Надо ждать, пока зубы не повыпадают у детей! Моему ребёнку 8 лет, и мы никак не можем вылечить два зуба. Обращались в январе, потом в марте, нам говорили, что очередь обновим, - возмущается она. - В августе ничего не изменилось. Обещали позвонить в течение двух месяцев, а уже девять прошло!

Родители отмечают, что в условиях дефицита врачей ситуация стала критической. Очереди формируются ещё вечером, а к утру десятки человек ждут у дверей стоматологии.

Ранее к нам уже обращались родители с такими же претензиями, но через несколько дней переставали выходить на связь. Наверное, их проблемы решились без участия СМИ.

Управляющий детским стоматологическим центром «Стоматоша» Дмитрий КАЛЬЯНОВ пояснил корреспонденту «НГ», что клиника работает с 2021 года и оказывает плановую и экстренную помощь льготным категориям населения: детям до 18 лет, беременным женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, получателям адресной социальной помощи.

- Клиника у нас частная, но работает в рамках государственного социального заказа от ФОМС. В среднем мы фактически оказываем 8 454 услуги в месяц и выполняем необходимый объём, - сообщил Кальянов. - Трудятся 14 врачей, работают все 14 кабинетов и рентген. При этом количество пациентов возрастает и мы чисто физически не можем принять всех, кто к нам обращается. Я сам замечаю, что количество пациентов-детей с каждым годом увеличивается. Наверное, из-за повышения рождаемости, а также потому, что люди переезжают в Костанай. К тому же мы принимаем всех жителей области, нет разделения по месту прикрепления. Летом обращаются и приезжие - дети, которые находятся здесь на каникулах у родственников.

По словам Дмитрия Кальянова, в летние месяцы, особенно в августе, нагрузка ещё больше возрастает - родители стараются пролечить детей до начала учебного года.

- В среднем в день мы принимаем около 210-217 пациентов и больше физически принять не можем. Кому-то требуется удаление зуба, кому-то лечение или консультация. Удаление занимает 5-15 минут, тогда как лечение - в среднем около часа. Мы ограничены графиком работы: ежедневно с 8:00 до 19:00. Пик посещаемости приходится на утро - с 8:00 до 8:30, - пояснил управляющий. - При этом в Костанае клиники обычно работают по графику 8:00-17:00 или 9:00-18:00.

Отвечая на вопросы о конфликтной ситуации с Любовью Идрисовой, Кальянов подчеркнул:

- Мы не ведём очередь. Пациент записывается к врачу и попадает в смотровой кабинет, где ему ставят диагноз. Далее врач составляет план лечения. Запись на плановый приём открывается ежедневно с 8:00. Вероятно, пациентка просто не пришла и не записалась. Записываем мы день в день: человек пришёл, взял талон и подошёл к регистратуре. При этом вне очереди принимаются экстренные пациенты - таких в день около 50, а иногда и больше. Конечно, это тоже влияет на время ожидания.

Лечение нередко проводится в несколько этапов. Повторные визиты также занимают время, уменьшая возможность приёма новых пациентов.

- Сейчас в отпуске у нас только один врач, его пациентов распределили между другими специалистами. Это не влияет на общий объём услуг. Сложнее, когда врач уходит на больничный: нагрузку заранее спрогнозировать невозможно, - сказал Кальянов.

Что касается информации о том, что родители ночуют у дверей центра, отметил:

- Я не знаю, так ли это, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. В любом случае это выбор родителей. Мы открываем двери в 7:45, и в это время пациенты уже заходят. Условия для всех равные.

Записаться можно и онлайн - через приложение Damumed, либо по телефону call-центра 50-33-00. Но, по словам управляющего, большинство предпочитает приходить лично.

- Нагрузка существует в течение всего года, но резко возрастает именно летом. С 2023 года поток пациентов заметно увеличился. Расширение центра пока не планируем - у нас нет дополнительных кабинетов. Мы уже пробовали менять режим записи, открывать её на неделю вперёд, проводим опросы среди пациентов. Сейчас работаем на максимальной нагрузке. Судя по опыту, осенью число пациентов сократится, но как будет точно, прогнозировать трудно, - резюмировал Дмитрий Кальянов.

Фото Игоря НИДЕРЕРА