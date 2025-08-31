С 24 сентября банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года перестанут принимать в магазинах и при оплате услуг. Но волноваться не стоит: деньги не "сгорают", передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Старые и новые купюры номиналом 5000 тенге будут ходить параллельно до 24 сентября 2025 года, и их обязаны принимать везде. Однако начиная с 25 сентября рассчитаться старыми банкнотами уже не получится. При этом деньги не пропадают: обменять их на новые можно без потерь.

Старая купюра выглядит так:

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2011 года

В отделениях любых казахстанских банков и отделениях "Казпочты" такой обмен будет доступен в течение трёх лет, а в филиалах Национального банка — в любое время, даже через много лет.

Новая купюра выглядит так:

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2023 года

В прошлом году Нацбанк уже продлевал срок параллельного обращения старых и новых банкнот до 24 сентября 2025 года. Теперь же продления не будет: после этой даты старые 5000-ки окончательно выводятся из оборота.