Ремонтные работы начнутся 2 сентября. Об этом сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе акимата Костаная. Там пояснили, что коммунальные службы не стали начинать ремонт с 29 августа, чтобы избежать неудобств в праздники и перед началом нового учебного года.

- 29 августа на водопроводных сетях по улице Л. Беды, в границах между проспектом Абая и улицей Алтынсарина, произошла аварийная ситуация, - говорится в сообщении. - В настоящее время повреждение устранено временно - до проведения капитальных восстановительных работ. В ходе ремонта установлено, что стальной водопровод диаметром 500–600 мм находится в аварийном состоянии, имеет высокий процент износа и требует комплексной замены.

Чтобы выполнить такие масштабные и технически сложные работы ткоммунальным службам понадобится время - до 7 суток.

- Учитывая предстоящие праздничные выходные, а также подготовку к началу нового учебного года, отключение водоснабжения в период ремонтных работ может создать неудобства для горожан. В связи с этим принято решение о переносе сроков начала капитального ремонта на 2 сентября, - отметили в акимате.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул.Л.Беды,23а дет.больница, 25,27;

- ул.Алтынсарина,21,31,51, 32;

- ул.Комарова 18, 28, 40, 44, 46, 62;

- пр.Абая,63 кафе «На углях».

В зоне ремонта окажутся также многоэтажка по адресу ул.Алтынсарина 32 и детская областнаябольница. В акимате отметили, что эти строения будут обеспечены водой по резервным схемам. Жителям частного сектора обещают организовать подвоз воды.

Кроме того, со 2 сентября для ремонта закроют проезд для машин по ул. Леонида Беды в границах от ул. Алтынсарина до просп. Абая. Акимат просит жителей "с пониманием отнестись к временным неудобствам".