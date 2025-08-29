Новости

Костанайский "Тобол" стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу

29 августа 2025, 23:14 |  Спорт

В ответном матче 1/2 финала команда сыграла вничью с "Женисом" в Астане — 1:1, передают Vesti.kz.

©ФК "Женис"

Гости уступали после гола Исламбека Куата на 65-й минуте, но на 87-й минуте Егор Хвалько восстановил равновесие.

По сумме двух встреч — 2:1 дома и 1:1 на выезде — "Тобол" пробился в финал. Соперником костанайцев станет шымкентский "Ордабасы", который в другом полуфинале обыграл петропавловский "Кызылжар" (0:0, 1:0).