Костанайский "Тобол" стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу
29 августа 2025, 23:14 | Спорт
В ответном матче 1/2 финала команда сыграла вничью с "Женисом" в Астане — 1:1, передают Vesti.kz.
©ФК "Женис"
Гости уступали после гола Исламбека Куата на 65-й минуте, но на 87-й минуте Егор Хвалько восстановил равновесие.
По сумме двух встреч — 2:1 дома и 1:1 на выезде — "Тобол" пробился в финал. Соперником костанайцев станет шымкентский "Ордабасы", который в другом полуфинале обыграл петропавловский "Кызылжар" (0:0, 1:0).
Последние новости
29.08.25 21:01 "Работали над расширением личности" - Как педагоги московского ГИТИСа учили артистов Костаная актерскому мастерству
29.08.25 19:11 Костанайцы могут выбрать дизайн будущего сквера онлайн
29.08.25 17:10 Погода на границе августа и сентября в Костанайской области: немного дождей и щепотка града
29.08.25 16:31 Проверить ГКП "Костанай-Су" после затопления нечистотами дачного общества "Энергетик" просит департамент экологии
29.08.25 15:17 Новые правила призыва: что ждёт казахстанцев уже в сентябре
29.08.25 14:17 «Нас по саунам возить надо» - Таксисту, развозившему проституток в Костанае, вменяют организацию притона. Его близкие не согласны с обвинением
29.08.25 13:14 Блокировка смартфонов в Казахстане: что делать, если вам пришло SMS с предупреждением
29.08.25 12:16 Кто сливал нечистоты в лог Абиль-сай в Костанае? - Департамент экологии сообщил итоги проверки
29.08.25 11:16 В Казахстане запущен агрегатор нейросетей Aigate
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.