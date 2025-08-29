Акимат Костаная предлагает сократить количество автобусов на 14 маршрутах, чтобы сэкономить бюджетные деньги. А что, на ваш взгляд, следует предпринять властям? Я поддержу оптимизацию графика движения, если это не увеличит намного интервал.

Увеличить тариф на проезд в автобусе, чтобы закрыть недостающую сумму.

На общественном транспорте экономить нельзя. Нужно искать деньги в бюджете.

Сократить дублирующие маршруты, объединив их в один, наиболее востребованный.

