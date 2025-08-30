Погружаясь в это межмирье, будь осмотрителен: здесь нет ничего случайного. Это особое пространство, разновидное и многогранное, как мозаика из иносказательных атрибутов и аллегорий... Некоторые из них костанайские зрители и разглядели в работах мастера Баян Баталовой, а также состоявшиеся живописцев Лейлы Аби, Динары Кипшакбаевой, Инабат Жуматаевой, Тазагуль Байтуриной и других.

Баян Баталова. ''Вышивальщица''. Холст, масло

Главное место в этом творческом созвездии занимает известный костанайский художник и скульптор, член Союза художников РК Баян БАТАЛОВА, вдохновитель и инициатор выставки.

- Национальная культура есть отражение истории кочевников, - рассуждает она (на фото), - народа со своим мировоззрением, обычаями и традициями. Народ создал форму, содержание, стиль изобразительного искусства, ремёсел, технологии создания изделий из кожи, дерева, войлока, металла. Народ же и выработал формы передачи этих знаний следующему поколению.

Д. Утепова. Триптих ''Кюй жангырлыгы''. Войлоковаляние

Особенная ниша вернисажа – работы начинающих художников, учеников названных мастеров кисти. Они, по словам зрителей, принесли особую ауру в общее звучание своим увлечённым исполнением заявленной темы, простотой и открытостью.

- Я вообще люблю непосредственную живопись, детские рисунки, - говорит жительница Костаная (как она посоветовала себя именовать) Сауле АЗИМЖАНОВА. – потому что они смелее. А на этой выставке мне понравилась графика. Когда цвета нет, но он домысливается. А по теме вернисажа скажу – мне весьма импонирует, когда мы сохраняем своё старое, но при этом смотрим вперёд.

О. Лукашонок. ''Казахский натюрморт'' (часть диптиха), войлоковаляние

Великая Степь. В этом названии исконные устои номадов, неповторимые ландшафты, выпестованная тысячелетиями культура… Поразительно, что и в наши дни эта древность не стала эхом, отголоском, музейными консервами – это «искусство Здесь», это «искусство Сейчас».

Баян Баталова. ''Жаркий закат''. Холст, масло

- Этнические мотивы вдохновляют меня, - продолжает Баян. - Я работаю с керамикой и войлоком, использую техники валяния текемета, ковроткачества, плетения чии, ручную лепку из глины, лепку из пласта и на гончарном круге. Но я перевожу традиционные элементы в современный контекст, переосмысливая их с помощью новых материалов и технологий, например, сочетаю войлок и батик. Моя внучка Жасмин отлично освоила компьютерную графику, и теперь использует цифровое искусство в своём творчестве.

Динара Кыпшакбаева. ''Доброй кочёвки!'' Войлоковаляние

Баян уверена, что с помощью цифрового искусства художники могут сохранить национальное наследие, интерпретировать и переосмыслить его в своём творчестве, создавать новые смыслы и формы, которые будут понятны современникам.

Инабат Жуматаева . ''Мисс Казахстан''. Бумага, графика

Символы Великой Степи - не просто вещи, но послания от предков, мосты между «было» и «будет». Они приглашают нас заглянуть глубже, увидеть само бытование степняков изнутри и их крепкую связь с природой. Каждый знак несёт отдельное сказание, и, отдавая им дань уважения, мы будто можем причаститься великого наследия, живого и сейчас.

Я вспоминаю здесь слова одного мыслителя: «Символы - это ключ, который открывает двери в мир понимания». Попробуем открыть их вместе. И на это ещё целый месяц работы выставки.

