Фильм «Қолыңнан келсе алып қаш» («Укради, если сможешь») – комедия, которая удивляет почти идеальным сочетанием традиционных, знакомых шуток и актуальной социальной повестки без ненависти.

В фильме нет изысканных кадров - все снято просто и экономично

Главные герои – люди среднего возраста, которым навязывается необходимость брака, и они стараются подстроиться под стандарт. Но, как в любом хорошем ромкоме, двое по-настоящему влюбляются и в конце живут долго и счастливо.

Сюжет

Самал – главная героиня фильма – имеет свой бизнес, верит во все приметы, ходит к гадалке 5 лет, пережила развод и не торопится с новыми отношениями. Хотя ее мама только и мечтает о том, чтобы дочь вышла замуж и родила, потому что, по ее мнению, только в этом заключается счастье женщины.

За простым постером скрывается простая и хорошая история

Гадалка Роза предсказывает Самал неудачи, если она не выйдет за мужчину, которого Роза ей укажет, как суженного. Взяв с собой подруг Сезім и Свету, женщина отправляется в путь и... крадет ветеринара Бакыта, потому что тот не соглашается на брак сразу.

Сюжетный поворот заключается в том, что Самал ошибается и приходит свататься не к тому мужчине. И в этом нет никакой магии и мистики: просто Роза занимается сводничеством и обещала богатую женщину аферисту, желающему закрыть свои кредиты и получить в приданое крутую машину.

Простой аульский мужчина сталкивается с прогрессивной но суеверной женщиной

В череде неудавшихся побегов Бакыта герои узнают друг друга лучше, и в кульминационный момент высказывают всю правду. Бакыт не доверяет женщинам, считает, что они доводят мужчин до насилия, а также превращают в рабов. Самал же высказывается о несправедливом обвинении женщин в неудавшихся браках и бесплодии. Она считает ужасным давление общества на пары, которые женятся не по любви, а по необходимости. Их пламенные речи, конечно, не достигают уровня фильма «Барби» (2023 год), но так же эмоциональны. И последнее слово остается за женщиной, что не может не радовать.

Когда аферист пытается по-настоящему украсть Самал, подруги и Бакыт спасают ее. И, конечно же, все заканчивается счастливым воссоединением пары. Было бы хорошо, чтобы Бакыт пришел к Самал домой и красиво предложил руку и сердце вместо того, чтобы разыгрывать похищение невесты, но это слишком уж идеально.

В целом история цельная, логичная, динамичная и, самое главное, полна разных четко проговоренных столкновений: позиции мужчины и женщины, отношения между городским и аульским, противоречия между традициями и изменениями, религиозность и мистицизм против реальности и абсурдности повседневности.

Нсмотря на то, что идеологически с фильмом я не могу согласиться полностью, сценарий прописан очень хорошо и заставляет задуматься над ожиданиями от брака.

Герои

Самал – представительница успешных женщин, у которых есть скрытая слабость – брак или его отсутствие. Фильм настаивает на том, что женщины, несмотря ни на что, находят счастье только в браке, но авторы проговаривают основную мысль устами героини: брак должен быть только по любви и всему свое время. Что уже радует. При этом Самал верит во все подряд и готова слушать внушения шарлатанки, опять-таки из-за давления общества на ее семейное положение.

Три подруги в кино говорят о браке и счастье. И не соревнуются за внимание мужчины - уже прогресс

Яркие комедийные персонажи гармонично дополняют друг друга. Радует искренняя дружба между тремя взрослыми женщинами, которые, конечно, говорят о мужчинах, но уже не соревнуются друг с другом за внимание противоположного пола.

Сезім представляет собой комик-релиф – персонажа, вокруг которого строится юмор. Она хитрая, сильная, уверенная и хамоватая, создает абсурдную ситуацию и часто ведет себя странно.

Сезім сбегает от семьи, но оставляет еду в холодильнике на несколько дней вперед

Вторая подруга – Света – метиска, которая верит в нумерологию, кажется более стабильной, но на деле склонна к насилию и не менее странным поступкам.

Однако, несмотря на все эти характеристики, подруги Самал представляют собой положительные образы. Они помогают ей, поддерживают ее и идут на опасные приключения, создавая ролевую модель дружеских товарищеских отношений среди женщин.

Среди женских образов в фильме есть и отрицательные персонажи – это мама Самал, которую показывают только в начале фильма, и Роза – колдунья-сводница, которая манипулирует слабостями женщин, чтобы устраивать нелегальный рынок невест и зарабатывать на этом.

Мужские образы в фильме также многообразны. Бакыт – безусловно, хороший парень, который всегда честен, старается освободиться и в конце концов проникается чувством к женщинам. Хотя, если смотреть на фильм с точки зрения реалистичности, слишком быстро. Бакыт – типичный аульский мужчина, которого все называют неудачником, потому что он не женился. Все эти стереотипы обыгрываются в фильме, но в конце концов человечность и искренность персонажа помогают ему понять и полюбить Самал.

Отрицательный же мужской персонаж – глупый претендент на руку Самал, который собирается жениться на ней только из-за денег и машины. Тут немного переворачивается социальный стереотип об экономически зависимой женщине, которая ищет обеспечения. На этом также строится юмор. Жалко только, что побеждает негодяя не Самал, а Бакыт, который бьет обидчика и спасает даму в беде.

Конфликты

В фильме смогли так или иначе высказаться все. Многодетная мама Сезім комично сбежала от оравы детей и предсказала Самал типичный путь женщины: брак, беременность, декрет и послеродовую депрессию. Света немного отразила амбивалентность метиски, которая в опасный момент переходит на русский и часто сталкивается с недопониманием со стороны подруг. Самал рассказала о боли женщины после развода, которую считают недостаточно хорошей для брака. А как мы знаем, в нашем обществе только брак делает женщину достойной счастья и уважения. Бакыт пожаловался, как тяжело быть деревенским мужчиной, которого не ценят за его терпеливость и прямолинейность, а он ведь просто не хочет быть рабом женщины. И кажется, что все герои готовы к изменениям. Но изменились ли они – точно мы этого не узнаем.

В центре любой романтической комедии находится контраст отношений в паре, чаще всего - в гетеронормативной паре. В современном обществе мы можем наблюдать за тем, как традиционное стереотипное представление о гендерных ролях претерпевает кризис, потому что женщины становятся экономически и психологически более независимыми и требуют уважительного к себе отношения.

В такой ситуации мужчина, которого воспитывали, как опору семьи, но при этом эмоционально ограничивали и требовали быть сильным и молчаливым, не может понять, как необходимо взаимодействовать с женщиной, которой эта опора может быть и не нужна.

Самал после неудавшегося брака, из которого она вышла подавленной и униженной, могла бы найти для себя достойного партнера, но вмешательство сводницы и афериста сталкивает ее с тем, с кем она вряд ли бы когда-нибудь встретилась. И тут вспоминается песня группы «Браво», в которой девушкам указывают, кого нужно любить: «простых романтиков». Бакыт – простой парень без претензий, который готов терпеть безумие женщины, прислушиваться к ней, но при этом не теряет маскулинности. Вот таких нужно любить – говорят авторы, но право выбора оставляют за женщиной.

Выводы

В конечном счете «Қолыңнан келсе алып қаш» оказывается не просто очередной комедией, а структурно грамотным и продуманным высказыванием о современном казахстанском обществе. Его сила - в умении балансировать между гротеском и искренностью, между сатирой и мягкой иронией. Гротескные, на первый взгляд, образы - суеверная Самал, её авантюрные подруги, прямолинейный Бакыт — на деле оказываются глубокими и человечными. Их преувеличенные черты лишь подсвечивают реальные социальные проблемы и стереотипы, с которыми сталкиваются люди.

Фильм уверенно заявляет: любовь возможна там, где её никто не ждет - между несовместимыми, на первый взгляд, людьми, вопреки общественному мнению, шаблонам и даже вопреки первоначальным желаниям самих героев. И самое важное - средний возраст в картине показан не как пора заката и увядания, а как время расцвета, осознанности и новых возможностей. Это время, когда человек уже достаточно опытен, чтобы понимать себя, но ещё достаточно молод, чтобы рисковать и начинать сначала.

«Қолыңнан келсе алып қаш» - история о том, что счастье нельзя вписать в рамки возраста или социального статуса. Оно приходит, когда человек осмеливается быть собой и совершает безумные, нелогичные, но искренние поступки. И этот посыл, поданный через смешные, трогательные и очень живые образы, делает этот ромком по-настоящему современным и важным.

