Яблок в этом году полно, падалица под деревьями лежит ковром. А ее (без гнили, само собой) можно использовать для приготовления уксуса. Это эликсир животворящий для поклонников правильного питания. Незаменим на кухне: им заправляют салаты, делают маринады для овощей, рыбы, мяса. Используют в домашней аптечке.

Для приготовления уксуса подойдут абсолютно любые яблоки, но без гнили /Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Для приготовления нужна большая кастрюля. Эмалированная, из нержавейки, только не алюминиевая. Нарезаю яблоки на небольшие кусочки произвольно. Кто-то натирает. По мне, потом отцеживать жидкость неудобно, и много осадка.

Нарезанные яблоки посыпаем сахаром: килограмм фруктов, сверху сахар. Продолжаем в таком духе, пока в посуде сверху не останется свободным 7-8 см места. Заливаем горячей водой, градусов 70. Не булькающим кипятком, это может замедлить процесс брожения. Вода должна покрыть яблоки на 4-5 см. Они норовят всплыть, я придавливаю большим дуршлагом, пока заливаю. Накрываю крышкой. У меня стеклянная с отверстием для пара.

Кастрюля стоит там, где тепло. Каждый день содержимое надо перемешивать.

Через две недели откидываю массу на дуршлаг, а потом фильтрую через 2 слоя марли. Жидкость возвращаю обратно в кастрюлю, где она будет бродить еще 2 недели. Снова цежу. Считается, что уксус готов. Можно разлить по бутылкам, опять же не доливая 2-3 см до крышки. Я храню в 5-литровой банке с широким горлом. В темноте. Жидкость какое-то время будет еще слабо бродить. Небольшой осадок на дне - это нормально. Поначалу уксус мутноват, но с каждой неделей становится прозрачнее. У меня получился золотистым, как хорошее вино.

Стоять в закрытой посуде может сколько угодно, он же сам себе консервант. Я два года назад сделала 5 литров, осталось около полулитра. Классный, мягкий, натуральный. Крепость настоящего яблочного уксуса от 4,5 до 6 градусов.

Бонус: пока продукт хранится в банке, в нем образуется студенистый пласт, уксусная матка. Сейчас можно отжать яблочный сок, поместить туда матку и сделать уксус уже без всяких отцеживаний. Вкус его (и цвет) зависят от сорта яблок. Если берете очень кислые, можно добавить чуть больше сахара. Если любите разнообразие, можно настаивать готовый уксус на травах. Подходят не все. Но вот настоять его на сухом фиолетовом базилике - супер. Сухой тимьян тоже неплох.

Ингредиенты

На 1 кг резаных яблок - 50-70 г сахара, около 700 мл воды.